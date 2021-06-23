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「1人吃烤鴨」怎麼買剛好？老饕抖出絕妙搭配：一鴨三餐

▲「1人吃烤鴨」怎麼買剛好？老饕抖出絕妙搭配。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲「1人吃烤鴨」怎麼買剛好？老饕抖出絕妙搭配。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 10:20:17

「烤鴨」酥、香、脆的滋味總是讓人難以忘懷，但往往若是一個人想吃烤鴨時，卻又怕份量太多，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『1個人吃烤鴨』要怎麼買才會剛好？」沒想到就有老饕揭露了絕妙搭配，直言「可以一鴨三餐」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「一個人吃烤鴨怎麼買？」的文章表示，「只想吃烤鴨片肉、包餅皮吃，但去烤鴨店不管買半隻還是一隻，帶骨肉的部分都會幫你炒ㄧ份鴨肉配菜」，而原PO也直言「每次吃完烤鴨包餅皮就很飽了，再吃帶骨肉炒菜就太膩了，各位一個人吃烤鴨都怎麼買？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲「烤鴨」酥、香、脆的滋味總是讓人難以忘懷。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲「烤鴨」酥、香、脆的滋味總是讓人難以忘懷。（示意圖／翻攝自pixabay）
網友們紛紛留言表示「炒的其實只是啃味道沒什麼分量」、「一個人燒臘店點一份，不夠再加，也比半份烤鴨省一些吧」、「買半隻可以從中午吃到晚上剛好，炒的那份沒有什麼肉」、「燒臘店就好真的」、「當餐吃片皮鴨，炒的冰起來別餐吃」、「炒骨架配飯吃，一天兩餐 吃得完」、「一鴨三吃炸的炒的烤的，分成早中晚餐三餐，這麼簡單供你參考」。

更有愛吃鴨的老饕揭露出絕妙搭配「一個人吃的量差不多買半隻剛好，第一餐就是吃餅皮+鴨肉，然後炒帶骨肉配一碗白飯剛好，剩下的帶骨肉部分，第二餐直接煮稀飯，然後可以加上自己喜歡的配料、配菜，剛好那個醬汁也有味道，做鴨肉稀飯剛好，這樣剛好解決完畢」，此舉更是引起網友討論「半隻我一餐就沒了..還第二餐勒，買一整隻的話其實就是一鴨三餐了」、「吃一整隻沒問題，可以分3餐吃」。（編輯：王柏文）

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