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中共建黨百年大慶前夕　外媒：北京氣氛「很奇怪」

▲中國共產黨即將迎來建黨百年大慶，但最近高層叛逃的傳言令外界擔憂是否內部矛盾激化。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國共產黨即將迎來建黨百年大慶，但最近高層叛逃的傳言令外界擔憂是否內部矛盾激化。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-23 10:46:41

中國共產黨即將迎來建黨百年大慶，外國媒體注意到北京的氣氛進入極其緊張，不光是加強維穩，還把1930年代中共大幹部顧順章的故事搬出來震懾。紐約大學政治學專家認為，種種跡象顯示，中國國家主席習近平與身旁的親信可能對內部矛盾感到十分憂慮，精英階層可能為了不被懷疑而進行告密，導致謠言傳來傳去，真真假假，先前被傳出叛逃美國的董經緯就是一個例子。

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中共中紀委官網上週六（19）特別重提1930年代的「顧順章事件」，顧順章為中共早期領導人之一，負責安全工作。但在1931年顧順章轉向國民黨政府，供出共產黨內的機密，導致上海的黨地下機構幾乎完全被清查。共產黨當時對顧順章發出「第223號通知」，要求全黨與叛徒鬥爭，顧順章的家人、親友共30多人被整治。

《法國廣播》認為，中紀委特意提到顧順章是「醉翁之意不在酒」，意不在講當年國共兩黨撕鬥，更不在抖露中共內部火拚，而是要求中共黨員絕對忠於黨。中央早前制定的「兩個維護」，也是要求維護黨的核心（習近平），永不能背叛黨，就是不能背叛習近平。

但除了要求效忠，顧順章一文也讓外界，懷疑中南海是否真的有人起了異心。《法國廣播》指出，幾天前中國國安部高層董經緯傳出「叛逃美國」，雖然中央立馬闢謠，董經緯也在週五（18）主持會議，會議內容強調要抓出「內奸」和幕後金主。

《自由亞洲》引述美國紐約城市大學政治學教授夏明的分析，認為這一系列行動凸顯了在習近平高壓管控下，中共黨內的人人自危，沒有安全感。中國現在最大的問題之一，就是精英階層的分裂，不光是習近平，他身旁的親信也感到憂慮。精英階層的人為了自保而告密，但內容是真是假難以界定，才會有董經緯這樣的事件。

最近北京天安門周邊已經處於「半戒嚴」狀態，附近的「朝陽大媽」都出動協助監視。上海、嘉興、井岡山、遵義、延安、西柏坡、以及北京，接到郵管局最新通知，7城市的快遞全部停止發送。寄往北京的郵寄包裹，6月18日起全面實行二次安檢。

北京9個區禁止放無人機、航空模型、風箏、氣球、孔明燈；深圳通州區的鴿子等鳥類也禁止放飛。根據中國官方公告，北京5月下旬就開始嚴格稽查日租套房，公安登門檢查證件、過濾在京人員。

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