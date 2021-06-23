中共建黨百年大慶前夕　外媒：北京氣氛「很奇怪」

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《法國廣播》認為，中紀委特意提到顧順章是「醉翁之意不在酒」，意不在講當年國共兩黨撕鬥，更不在抖露中共內部火拚，而是要求中共黨員絕對忠於黨。中央早前制定的「兩個維護」，也是要求維護黨的核心（習近平），永不能背叛黨，就是不能背叛習近平。
但除了要求效忠，顧順章一文也讓外界，懷疑中南海是否真的有人起了異心。《法國廣播》指出，幾天前中國國安部高層董經緯傳出「叛逃美國」，雖然中央立馬闢謠，董經緯也在週五（18）主持會議，會議內容強調要抓出「內奸」和幕後金主。
《自由亞洲》引述美國紐約城市大學政治學教授夏明的分析，認為這一系列行動凸顯了在習近平高壓管控下，中共黨內的人人自危，沒有安全感。中國現在最大的問題之一，就是精英階層的分裂，不光是習近平，他身旁的親信也感到憂慮。精英階層的人為了自保而告密，但內容是真是假難以界定，才會有董經緯這樣的事件。
最近北京天安門周邊已經處於「半戒嚴」狀態，附近的「朝陽大媽」都出動協助監視。上海、嘉興、井岡山、遵義、延安、西柏坡、以及北京，接到郵管局最新通知，7城市的快遞全部停止發送。寄往北京的郵寄包裹，6月18日起全面實行二次安檢。
北京9個區禁止放無人機、航空模型、風箏、氣球、孔明燈；深圳通州區的鴿子等鳥類也禁止放飛。根據中國官方公告，北京5月下旬就開始嚴格稽查日租套房，公安登門檢查證件、過濾在京人員。