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廈門21日再增6例境外移入案例　報告稱「全由台灣輸入」

▲廈門市疾控中心指出，近期已有28例台灣輸入的確診病例。（圖／翻攝自Pixabay）
▲廈門市疾控中心指出，近期已有28例台灣輸入的確診病例。（圖／翻攝自Pixabay）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-23 11:44:43｜2021-06-23 11:44:51

新冠肺炎（COVID-19）疫情不止，中國福建省廈門市又再度新增數起台灣新增病例。根據中國福建省衛生健康委員會公布，廈門市21日新增6例台灣輸入的境外移入確診案例。廈門市疾控中心22日指出，近期已有28例台灣輸入的確診病例。

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根據福建省衛健委公佈，21日新增7例境外移入病例，其中福州市1例是由日本輸入，另外廈門市新增的6例境外移入病，都是由台灣入境。其中5例個案公布，有3例是台灣人，2例是由台灣返回福建的當地人，另外1名無症狀感染者轉確診國籍不明。目前所有境外移入確診者都已經隔離治療，機上所有旅客也都進行隔離觀察。

▲中國福建省廈門市21日再度新增6例台灣輸入病例。（圖／翻攝自微博）
▲中國福建省廈門市21日再度新增6例台灣輸入病例。（圖／翻攝自微博）
 

福建省衛健委指出，有3名台灣人以及1名來台探親的福建人16日搭乘立榮航空B7511，核酸檢測報告於20日確定結果為陽性，另1名在台工作的福建人則是在17日乘廈門航空MF882抵達。廈門市疾控中心指出，近期已有28例台灣輸入的確診病例。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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