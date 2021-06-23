開賣了！居家快篩試劑五大Q&A　廠牌、種類細節一次看

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一、該如何購買？
COVID-19家用快篩試劑為第三級醫療器材，必須由醫療器材販賣業者或藥局販售，民眾可至藥粧店、醫療器材行、便利商店選購，未開放網路購買。
二、有幾款可以選？
目前食藥署核准4款進口居家快篩試劑，以及1款國產專案製造，準確度約落在85%至94%。購買前需先確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造字號」或「防疫專案核准輸入字號」，以及產品效期是否在有效期間或保存期限內。
三、使用流程？
這五款居家快篩試劑，皆採鼻腔採檢的方式使用。分別有幾個步驟：
1.確保不被周遭干擾後，先清空鼻腔，保持準確度，再拿無菌鼻拭子（採檢棒）。
2.將採檢棒插入鼻腔深度2至2.5公分，旋轉擦各15秒。
3.將採檢棒放入試管攪拌，再將檢體滴入檢驗盤中旋轉。
4.至少等待15分鐘。
5.顯示一條線為陰性，兩條線則是陽性。
6.將快篩試劑與檢體用塑膠袋密封裝好，勿隨意丟棄。
四、篩檢後下一步？
正確使用居家快篩試劑後，若顯示一條線為陰性，即進行自我健康監測，採檢完的試劑與檢體用塑膠袋密封裝好，以一般垃圾處理；若為陽性者，其一居家隔離或居家檢疫者，請立即與當地衛生局聯繫，或撥1922依指示處理。其二為非居家隔離且非居家檢疫者，則儘速至臨近社區採檢院進一步檢測，同時帶好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，採檢完的試劑與檢體用塑膠袋密封裝好交給醫療院所人員，後續處置遵照防疫人員指示。
五、什麼狀況下建議自行篩檢？
依據指揮中心指示，快篩試劑適用於病毒熱區，若曾經到過確診者足跡者、經常於確診數較多區域活動者、曾與確診者有接觸史、曾到過人潮眾多者，建議可以自行購買居家快篩試劑，儘快進行篩檢。
至於開賣時間與價錢，依照廠牌各有不同，價錢約在單劑300元至3000元不等，規格則有零售單包裝、套組包裝。四大超商最快在23日起下午開賣，7-ELEVEN可在23日下午2點半後可購得國產「福爾威創」；全家便利商店26日起可購得「福爾威創」與「羅氏」；萊爾富23日下午3點，北部2間門市開賣「福爾威創」；OK mart則採用會員Line群組預購方式，24日起至30日預購、7月9日開始領取。