COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

開賣了！居家快篩試劑五大Q&A　廠牌、種類細節一次看

▲居家快篩試劑23日開賣，檢測種類、廠牌一次看。（圖／NOWnews製作）
▲居家快篩試劑23日開賣，檢測種類、廠牌一次看。（圖／NOWnews製作）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-23 13:06:09

有鑒於國內本土個案大爆發，為了擴大採檢量能，衛福部食藥署引進居家快篩試劑，希望能儘早揪出隱藏在社區的確診個案，建立防火牆。《NOWnews今日新聞》為您整理有關居家快篩試劑的五大疑問及解答一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為便利民眾居家自行檢測，加快找出疑似陽性個案，且避免人流移動增加感染風險，衛福部食藥署於6月19日發布「民眾使用COVID-19家用快篩試劑指引」，供民眾居家自我篩檢有所依循。

一、該如何購買？

COVID-19家用快篩試劑為第三級醫療器材，必須由醫療器材販賣業者或藥局販售，民眾可至藥粧店、醫療器材行、便利商店選購，未開放網路購買。

二、有幾款可以選？

目前食藥署核准4款進口居家快篩試劑，以及1款國產專案製造，準確度約落在85%至94%。購買前需先確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造字號」或「防疫專案核准輸入字號」，以及產品效期是否在有效期間或保存期限內。

三、使用流程？

這五款居家快篩試劑，皆採鼻腔採檢的方式使用。分別有幾個步驟：

1.確保不被周遭干擾後，先清空鼻腔，保持準確度，再拿無菌鼻拭子（採檢棒）。

2.將採檢棒插入鼻腔深度2至2.5公分，旋轉擦各15秒。

3.將採檢棒放入試管攪拌，再將檢體滴入檢驗盤中旋轉。

4.至少等待15分鐘。

5.顯示一條線為陰性，兩條線則是陽性。

6.將快篩試劑與檢體用塑膠袋密封裝好，勿隨意丟棄。

四、篩檢後下一步？

正確使用居家快篩試劑後，若顯示一條線為陰性，即進行自我健康監測，採檢完的試劑與檢體用塑膠袋密封裝好，以一般垃圾處理；若為陽性者，其一居家隔離或居家檢疫者，請立即與當地衛生局聯繫，或撥1922依指示處理。其二為非居家隔離且非居家檢疫者，則儘速至臨近社區採檢院進一步檢測，同時帶好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，採檢完的試劑與檢體用塑膠袋密封裝好交給醫療院所人員，後續處置遵照防疫人員指示。

▲指揮中心公布新冠肺炎廣篩策略。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布新冠肺炎廣篩策略。（圖／指揮中心提供）
 

五、什麼狀況下建議自行篩檢？

依據指揮中心指示，快篩試劑適用於病毒熱區，若曾經到過確診者足跡者、經常於確診數較多區域活動者、曾與確診者有接觸史、曾到過人潮眾多者，建議可以自行購買居家快篩試劑，儘快進行篩檢。

至於開賣時間與價錢，依照廠牌各有不同，價錢約在單劑300元至3000元不等，規格則有零售單包裝、套組包裝。四大超商最快在23日起下午開賣，7-ELEVEN可在23日下午2點半後可購得國產「福爾威創」；全家便利商店26日起可購得「福爾威創」與「羅氏」；萊爾富23日下午3點，北部2間門市開賣「福爾威創」；OK mart則採用會員Line群組預購方式，24日起至30日預購、7月9日開始領取。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.82%81.18%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.33%7.67%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.67%61.33%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.96%45.04%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀