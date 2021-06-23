影／開箱日本關東最大無印良品 想不到這東西根本天價
日本橫濱四月開幕全新無印良品，讓許多無印良品粉絲十分欣喜，而且是號稱全關東最大規模的無印良品，佔地約1550坪，相當20個網球場就藏身在當地港南台BIRDS百貨中，內容十分豐富，甚至還規劃了上下兩層，從日用衣服到生鮮食品應有盡有，Youtube頻道「路克Luke / 日本人夫日記」也為大家開箱，究竟全新的無印良品有什麼不同的地方呢？
影像中心/綜合報導
2021-06-23 15:22:55
無印良品簡約樸實的風格深受部分民眾喜愛，近期在日本橫濱開幕了全新分店，號稱規模關東最大、食品專賣的無印良品，除了尋常可見的無印日用品之外，還販售了各類食物，比如酒類、冰淇淋、水果等，其中路克也發現部分水果可說是要價不斐，高級水果甚至可以賣到3000多日幣，令不少網友笑稱「日本真的把水果當精品！」。
而無印門市內，除了日常用品之外，還販售著各類無印良品風格的家用電器，以經典招牌的無印白為主色，令許多粉絲十分喜歡這類設計，也期待疫情早日結束能親自造訪。(影音編輯：張鈞瑞)
▶感謝授權：路克Luke / 日本人夫日記
原始影片：https://youtu.be/RSOJYNrOi6U