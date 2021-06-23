COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

東京奧運公布現場觀眾準則　須戴口罩全面禁酒

▲日本東京奧運暨帕運組織委員會今天公布現場觀眾的觀賽準則，為因應防疫，體溫超過攝氏37.5度者不得入場、場內須戴口罩、全面禁酒等，違規者將被請出場。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京奧運暨帕運組織委員會今天公布現場觀眾的觀賽準則，為因應防疫，體溫超過攝氏37.5度者不得入場、場內須戴口罩、全面禁酒等，違規者將被請出場。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-23 15:19:41

（中央社東京23日綜合外電報導）日本東京奧運暨帕運組織委員會今天公布現場觀眾的觀賽準則，為因應防疫，體溫超過攝氏37.5度者不得入場、場內須戴口罩、全面禁酒等，違規者將被請出場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
東奧5方會談21日決定開放觀眾入場觀賽，人數上限為場地容納人數的50%，最多1萬人。

日本體育日報（Daily Sports）報導，東奧組委會今天公布現場觀眾的觀賽準則（guideline），入場時將量測體溫，若兩次都超過攝氏37.5度，主辦單位將拒絕入場。

現場觀眾有義務配戴口罩，除了嬰幼兒不受限制以外，未戴口罩者也不得入場；並推薦觀眾使用確認是否有與確診者接觸的防疫APP（COCOA）。

觀眾在場內飲食採用「口罩飲食」，只有吃喝時可以拿下口罩；禁止大聲呼喊、揮舞毛巾加油，也禁止擊掌、比出手勢、向其他觀眾搭話等。

為控制人潮，呼籲現場觀眾「直行直歸」，即直接從家中前往比賽會場觀賽，結束後直接回家；也籲請分散到場與離場，自我克制避免大聲談話、接觸其他觀眾、在路上飲食、談笑等。

若觀眾未遵守觀賽準則，組委會有權拒絕入場，或將違規者請出場；在此狀況下，不會退還門票費用。

另外，對於日前東奧組委會研議在賽場販售酒精飲料引發爭議，觀賽準則明定場內全面禁酒，觀眾不得自行攜入酒精飲料；組委會並決定賽場內也不賣酒。

日本放送協會（NHK）報導，組委會主席橋本聖子表示，為了舉辦安心安全的奧運，若會引起民眾不安的話，就決定必須停售酒精飲料。

奧運相關人士在賽場內使用的休息室（lounge），也不提供酒類。

東奧贊助商朝日啤酒原本擁有賽場內獨家販售酒精飲料的權利，不過朝日啤酒在22日主動向組委會提議賽場內不賣酒。

朝日啤酒表示，基於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫觀點，許多餐廳賣酒也受到限制，賽場內不賣酒是當然的。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1100623

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀