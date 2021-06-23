影／盤點5種居家工作錯誤姿勢　當心沒確診卻腰酸背痛

」為大家盤點了5種居家工作時，可能引發腰酸背痛的錯誤姿勢。

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SunGuts整理了五種情況，大家也可以看看自己是不是也不小心被說中了呢？

第一種：盤腿在地上、床上使用筆電，在這些地方工作時，通常會盤腿工作，導致腰部酸痛，背部也因為脖子彎曲往下看筆電，長期下來背部僵硬，建議要維持坐在椅子上，讓坐骨與腳分攤身體的重量

第二種：手肘壓在桌上，身體前傾，因為這樣的姿勢會讓背部的肌肉維持聳肩出力的狀態，長時間下來也會感到十分僵硬痠痛，嚴重時可能舉手時也感覺到疼痛，盡量讓自己與電腦的距離拉近，放鬆手部的施力

第三種：桌子太高，有些人家裡或是工作區域的桌子太高，導致需要調整椅子的高度，但是如果調得太高，腳沒有辦法著地，就無法分攤身體的重量，導致腰痛的問題，桌子太高甚至會導致背部維持聳肩出力的姿勢，久了以後也會造成背部痠痛，SunGusts也建議桌面與地板的高度大約在70~74cm是比較適合的

第四種：使用筆電支撐架，不少人都認為使用筆電支撐架，可以減緩因為往下看螢幕時，脖子痠痛的問題，但是使用筆電支撐架，也可能會讓原本手腕的工作角度被提高，長久下來手肘、手臂都可能會產生痠痛的問題，如果需要使用支撐架，建議外接鍵盤，讓手腕的角度維持水平，這樣就能同時避免脖子與手腕的酸痛問題

第五種：歪斜的角度使用電腦，有些技術人員，如後製、繪圖人員等，會使用雙螢幕來輔助工作，但是這樣可能會必須要轉動脖子或是腰部，來面對螢幕，長久下來肌肉會因為維持出力導致痠痛，建議要透過旋轉椅子的角度，讓膝蓋朝向螢幕的角度，避免身體的長期施力情形，就可以避免身體痠痛的問題。

▲家中工作時，可能會使用的錯誤姿勢之一就是盤腿坐。(圖／翻攝三個字SunGuts )