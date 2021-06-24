整修16年　巴黎150歲傳奇百貨重新開幕

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法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）21日受阿爾諾之邀，親臨莎瑪利丹主館，進行開幕儀式，與上百名員工一起熱烈鼓掌慶祝。
不過，百貨公司的主要客群亞洲遊客，卻沒能那麼快回潮，因此莎瑪利丹百貨也準備「空轉幾個月」，LVMH財務長暨莎瑪利丹執行長紀歐尼（Jean-JacquesGuiony）向媒體表示，最快也要等到2022年夏天。
莎瑪利丹百貨邀請普利茲克建築獎（PritzkerPrize）得主妹島和世與西澤立衛操刀改造。然而為保護建物並維持市容，法國對於建築古蹟的外部更動有非常嚴格的規範，以至於直到2015年才獲得工程許可。重建後的百貨外牆由流線型的玻璃帷幕籠罩，映照著周邊的歷史建築，新舊地景水乳交融。
百貨公司本身在當代也是革命性建築，內部「新藝術」風格隨處可見。2001年，LVMH以2.4億歐元入主莎瑪利丹，4年後再耗資7.5億歐元整修，以重現當年的風采。
此外，莎瑪利丹百貨也在巴黎市政府的要求下，加設社會住宅房與托兒所。
不過，各界對於新面貌有不同評價。建築史學家卡巴斯通（ Jean-François Cabestan）向歐洲第一電台（Europe 1）表示，莎瑪利丹百貨重建過程非常細心，勢將成為國際旅遊熱點。但同時，他也覺得該建築的蛻變有點可惜，「大眾化的面向已經消失了，這原是一間給所有人的百貨，很親民的。包含我在內的巴黎一般民眾，可能不會渴望再重返莎瑪利丹」。
1870年，莎瑪利丹百貨還只是個小攤販；30年後，它成為巴黎最大的百貨商場，風光正盛之時，曾擁有10萬平方公尺的銷售面積。
創辦人科涅克傑伊（Cognacq-Jay）夫婦帶來許多創新的經營模式，例如白色寢飾週，以及1萬多種商品每天全法國宅配等。
百貨公司的成功持續了超過一世紀。60年代，它成為巴黎地標，當時流行的口號「莎瑪利丹裡什麼都有」，使百貨公司蔚為潮流。
到了2005年，莎瑪利丹百貨營運出現赤字，加上建築不符合安全法規，因此必須停業整休。然而由於古蹟建物重建規範等原因，重新開幕時間也是一波三折，從原本預計的2011年一路延後到2020年；接著再因疫情延至今天。（編輯：高照芬）1100623