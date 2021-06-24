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杜特蒂法律顧問：無需新法即可逮捕不打疫苗者

▲菲律賓總統杜特蒂揚言，將逮捕拒絕接種COVID-19疫苗者，引發拒接種疫苗是否可能入獄的討論。杜特蒂首席法律顧問說，無需頒布新法，馬尼拉當局即可逮捕拒打疫苗者。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統杜特蒂揚言，將逮捕拒絕接種COVID-19疫苗者，引發拒接種疫苗是否可能入獄的討論。杜特蒂首席法律顧問說，無需頒布新法，馬尼拉當局即可逮捕拒打疫苗者。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-24 06:46:29

（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）菲律賓總統杜特蒂揚言，將逮捕拒絕接種COVID-19疫苗者，引發拒接種疫苗是否可能入獄的討論。杜特蒂首席法律顧問今天說，無需頒布新法，馬尼拉當局即可逮捕拒打疫苗者。

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杜特蒂（Rodrigo Duterte）21日晚間在電視談話中說：「這個國家正面臨危機。這是國家緊急情況。如果你不想接種疫苗，我將逮捕你。」

他表示：「你來選，要打疫苗還是由我把你送進大牢。」

對此，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）昨天表示，根據菲律賓的法律體系，政府可以強制民眾施打疫苗，但這需要法律依據，因此政府需要頒布法規或法律，以懲罰拒絕接種疫苗的人。

不過，杜特蒂首席法律顧問帕內洛（SalvadorPanelo）今天發表聲明說，根據憲法，菲國無需頒布新法，即可逮捕拒打疫苗者。

帕內洛說，根據菲國憲法，「維護和平與秩序、保護生命和促進公共福利等，對民主至關重要」，國家應「保障和促進人民健康權，並灌輸他們健康意識」。

他表示，身為一國元首，總統有義務採取必要的行動，以遵守憲法的規定。「當政府正奮力達到群體免疫時，憲法賦予政府足夠的權力來控制危機。」

另一方面，菲律賓參議員潘吉里納（FrancisPangilinan）今天接受有線電視新聞網菲律賓台（CNNPhilippines）訪問時質疑杜特蒂：「當你沒有疫苗可以提供時，威脅人們的意義在哪裡？」

潘吉里納說：「你希望人人接種疫苗，但疫苗在哪裡？這才是應該著急的。」

菲律賓人口約1億1000萬，至今僅收到1400多萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，不少地方政府仍亟待馬尼拉當局提供更多疫苗。

ABS-CBN新聞網報導，羅奎今天說，目前38%到42%疫苗分配到大馬尼拉地區和周邊6省、菲國中部大城宿霧（Cebu）都會區及南部大城納卯（Davao）都會區。

除了這9個重點區域，菲國不少地區染疫人數近日攀升。羅奎說，菲律賓全國10個確診病例攀升區域，也將成為政府分配疫苗的優先地區。

菲國民調機構「社會氣象站」（SWS）5月初調查發現，受訪民眾中，僅32%願意接種免費的COVID-19疫苗（23%一定會接種、9%可能接種）；35%民眾不確定；33%不願意（7%可能不願意、26%絕對不願意）。（編輯：黃自強）1100623

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是，沒有感受到中央超前部屬
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