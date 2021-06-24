牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

我是廣告 請繼續往下閱讀
報告指出：「並無普遍逃脫的證據，顯示目前這代疫苗對於B.1.617譜系病毒具有防護力。」報告中的B.1.617譜系是Delta和 Kappa變異病毒的常用代碼。
然而他們警告，血液中的中和抗體濃度某種程度降低，恐導致若干突破性病例。
英格蘭公共衛生署（ Public Health England ）上週發表的一項分析報告顯示，輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗具有高度保護力，避免因感染Delta變異病毒株而住院的防護率超過90%。
阿斯特捷利康生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯（Mene Pangalos）發表聲明稿說：「我們很高興看到牛津大學發表非臨床結果，以及英格蘭衛生署最近公布的現實世界早期分析，提供我們正面的跡象，顯示我們的疫苗對Delta病毒具有高度防護效果。」
世界衛生組織（WHO）首席科學家18日表示，最早出現在印度的Delta變異病毒株，已成為COVID-19流行的主要病毒株。
牛津大學研究人員也分析曾感染COVID-19者，再度感染的模式。結果發現曾感染最早在南非發現的Beta變異病毒，以及最早在巴西發現的Gamma變異病毒譜系，再度感染Delta變異病毒的風險似乎特別高。
相反地，之前曾感染最早在英國發現的Alpha變異病毒對於所有「高關注變異株」（variants ofconcern）有「合理的交叉保護力」，讓它成為打造下一代疫苗的模板。
研究人員表示：「B117（Alpha變異病毒）可能是能提供廣泛保護對抗新變異病毒的候選疫苗。」（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1100623