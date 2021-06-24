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牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

▲科學研究顯示，阿斯特捷利康以及美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech合作的疫苗，大致仍能有效對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的Delta 和 Kappa變異病毒。圖為AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲科學研究顯示，阿斯特捷利康以及美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech合作的疫苗，大致仍能有效對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的Delta 和 Kappa變異病毒。圖為AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-24 06:49:54

（中央社倫敦22日綜合外電報導）科學研究顯示，阿斯特捷利康以及美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech合作的疫苗，大致仍能有效對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的Delta 和 Kappa變異病毒。

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路透社報導，牛津大學研究人員調查已接種兩劑疫苗者血液中的抗體中和高感染性Delta 和 Kappa變異病毒的能力。這項研究報告的結果發表在「細胞」（Cell）期刊。

報告指出：「並無普遍逃脫的證據，顯示目前這代疫苗對於B.1.617譜系病毒具有防護力。」報告中的B.1.617譜系是Delta和 Kappa變異病毒的常用代碼。

然而他們警告，血液中的中和抗體濃度某種程度降低，恐導致若干突破性病例。

英格蘭公共衛生署（ Public Health England ）上週發表的一項分析報告顯示，輝瑞（Pfizer）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗具有高度保護力，避免因感染Delta變異病毒株而住院的防護率超過90%。

阿斯特捷利康生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯（Mene Pangalos）發表聲明稿說：「我們很高興看到牛津大學發表非臨床結果，以及英格蘭衛生署最近公布的現實世界早期分析，提供我們正面的跡象，顯示我們的疫苗對Delta病毒具有高度防護效果。」

世界衛生組織（WHO）首席科學家18日表示，最早出現在印度的Delta變異病毒株，已成為COVID-19流行的主要病毒株。

牛津大學研究人員也分析曾感染COVID-19者，再度感染的模式。結果發現曾感染最早在南非發現的Beta變異病毒，以及最早在巴西發現的Gamma變異病毒譜系，再度感染Delta變異病毒的風險似乎特別高。

相反地，之前曾感染最早在英國發現的Alpha變異病毒對於所有「高關注變異株」（variants ofconcern）有「合理的交叉保護力」，讓它成為打造下一代疫苗的模板。

研究人員表示：「B117（Alpha變異病毒）可能是能提供廣泛保護對抗新變異病毒的候選疫苗。」（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1100623

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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