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三級警戒延到中秋之後？陳時中：還有些事情要再努力

▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-24 14:51:50｜2021-06-24 15:50:52

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(24)日再度召開疫情記者會，公布國內新增129例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。

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針對各界關心三級警戒的解封日期，有專家認為要到中秋之後，台北市長柯文哲也認為恐怕要延到9月之後，對此指揮中心指揮官陳時中表示，三級警戒現在就再延續兩週，有些事情要再努力的，不管是疫調還是健康監測，才能夠判斷整體警戒情形。

至於國內疫苗的施打率，陳時中表示，目前國內疫苗注射涵蓋率大約7.43%，注射了174萬6130人次。針對疫苗覆蓋率是否為解封關鍵，對此，陳時中表示，並沒有說疫苗打到2成就要解封，只是強調從國外看到疫苗第一劑覆蓋率兩成，就能看到疫情改善。

陳時中強調，會跟專家討論，將疫苗覆蓋率當作一定的指標來做觀察，第二個陳時中提到，希望一個禮拜打到一百萬劑，這兩天有稍微緩打，還要強力宣導。

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月24日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月24日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月24日累計確診13169例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.31%81.69%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.85%8.15%
2021-06-21-2021-06-24
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