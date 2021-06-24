三級警戒延到中秋之後？陳時中：還有些事情要再努力

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心，今(24)日再度召開疫情記者會，公布國內新增129例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增6例死亡個案。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-24 14:51:50｜2021-06-24 15:50:52
針對各界關心三級警戒的解封日期，有專家認為要到中秋之後，台北市長柯文哲也認為恐怕要延到9月之後，對此指揮中心指揮官陳時中表示，三級警戒現在就再延續兩週，有些事情要再努力的，不管是疫調還是健康監測，才能夠判斷整體警戒情形。
至於國內疫苗的施打率，陳時中表示，目前國內疫苗注射涵蓋率大約7.43%，注射了174萬6130人次。針對疫苗覆蓋率是否為解封關鍵，對此，陳時中表示，並沒有說疫苗打到2成就要解封，只是強調從國外看到疫苗第一劑覆蓋率兩成，就能看到疫情改善。
陳時中強調，會跟專家討論，將疫苗覆蓋率當作一定的指標來做觀察，第二個陳時中提到，希望一個禮拜打到一百萬劑，這兩天有稍微緩打，還要強力宣導。
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