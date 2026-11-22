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▲平鎮高中畢業、現就讀開南大學的19歲左投吳丞顥傳出與藍鳥隊簽約，簽約金約20萬美元，正式展開旅美生涯。（圖／WBSC提供）

台灣棒球界再傳出好消息！剛隨中華隊征戰U-23世界盃的台美混血投手雷皓博（Jackson Miller），傳出與美國職棒大聯盟多倫多藍鳥隊達成加盟共識，將以40萬美元（約新台幣1316萬元）的簽約金踏上旅美之路。雷皓博在U-23賽事表現優異，還榮膺全明星隊投手獎，也獲得藍鳥隊青睞。值得一提的是，藍鳥隊今年積極網羅台灣選手，在一個月內連續網羅蔡辰瀧、吳丞顥以及雷皓博3位潛力強投。現年19歲的雷皓博目前就讀國立體大，日前代表中華隊出戰U-23世界盃，在場上展現出色的球速，以及變化球控制能力。預賽對尼加拉瓜後援5.2局沒有失分，最快球速飆到156公里；超級循環賽再對日本完投7局，僅被敲4支安打、失1分。總計雷皓博在賽會3場出賽，投13.2局，失1分責失分，投出8次三振、5次四壞保送，防禦率0.51，榮膺全明星隊投手獎。雷皓博是台美混血球員，即便具備美國籍，但未在美國、加拿大就學，因此無需參加大聯盟選秀，可以「國際自由球員」身分挑戰美職舞台。據了解，雷皓博在U-23世界盃後獲得不少美職球探關注，今日則傳出好消息，以簽約金40萬美元加盟藍鳥隊，開啟旅美之路。藍鳥隊今年積極網羅台灣選手入隊，10月初傳出與平鎮高中好手蔡辰瀧達成加盟共識，U-23世界盃一結束，又網羅19歲新生代左投吳丞顥，簽約金據傳約為20萬美元（約新台幣658萬元），加上雷皓博，藍鳥隊短短一個月內連續簽下3位台灣潛力強投。除了藍鳥隊3位台將，今年不少選手獲得旅外機會，大溪高中林珺希加盟匹茲堡海盜隊、賴謙凡加盟紐約洋基隊，平鎮高中何樺加盟費城費城人隊。日職方面，秀峰高中許宸緯與穀保家商張乙安以育成選手合約加盟歐力士猛牛隊。