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中國四川3例確診、2例無症狀　其中2人來自台灣

▲中國（圖／翻攝自四川為衛健委官網）
▲中國（圖／翻攝自四川為衛健委官網）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-24 12:22:05

中國四川省上週五（18）公布「進一步落實新冠肺炎疫情常態防控措施的通知」公告，落實防治新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，包括海關、機場、口岸、鐵路、民航等部門要強化居民健康申報宣傳。今（24）日四川衛健委會通報新增3例確診病例、無症狀感染者2例，皆為境外輸入，共有2例來自台灣。

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中國四川省衛健委公告6月23日0-24時，四川新增新型冠狀病毒肺炎確診病例3例，均為境外輸入：2例為6月21日自中國台灣乘機抵蓉（成都），6月23日確診；無症狀感染者新增2例，其中1例為6月21日自中國台灣乘機抵蓉。

四川衛健委今日也公布，該省至今累計接種逾5270萬劑新冠疫苗，2291萬人已接種第二劑疫苗。當地透過QR Code預約登記接種，加快施打疫苗速度，當地醫院平均從單日施打2400劑提升至6000劑，同時透過熊貓與網紅鼓勵民眾接種疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
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2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.77%8.23%
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