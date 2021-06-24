中國四川3例確診、2例無症狀　其中2人來自台灣

中國四川省上週五（18）公布「進一步落實新冠肺炎疫情常態防控措施的通知」公告，落實防治新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，包括海關、機場、口岸、鐵路、民航等部門要強化居民健康申報宣傳。今（24）日四川衛健委會通報新增3例確診病例、無症狀感染者2例，皆為境外輸入，共有2例來自台灣。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-24 12:22:05
中國四川省衛健委公告6月23日0-24時，四川新增新型冠狀病毒肺炎確診病例3例，均為境外輸入：2例為6月21日自中國台灣乘機抵蓉（成都），6月23日確診；無症狀感染者新增2例，其中1例為6月21日自中國台灣乘機抵蓉。
四川衛健委今日也公布，該省至今累計接種逾5270萬劑新冠疫苗，2291萬人已接種第二劑疫苗。當地透過QR Code預約登記接種，加快施打疫苗速度，當地醫院平均從單日施打2400劑提升至6000劑，同時透過熊貓與網紅鼓勵民眾接種疫苗。
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