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標普上調台灣今年經濟成長率至5.6％　預估明年升息1碼

▲國際信評機構標普上調台灣全年經濟成長率至5.6%，並預估明年台灣將會升息1碼。（圖／NOWnws資料照）
▲國際信評機構標普上調台灣全年經濟成長率至5.6%，並預估明年台灣將會升息1碼。（圖／NOWnws資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-06-24 13:31:57

儘管近期新冠肺炎本土疫情升溫，衝擊內需市場，但隨著台灣製造商因應全球晶片短缺而提升產量，出口成長應會相當強勁，標普全球評級今（24）日上修台灣全年經濟成長率從4.2%至5.6%，企業風險中也新增缺水缺電問題，不但風險上升，且有惡化的趨勢，而標普也預估明年台灣央行將升息1碼，在2024年新台幣兌美元匯價估在27.9元附近。，

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標普台灣子公司中華信評今（24）日舉行信用評等展望線上記者會，並指出全球逐步擴大施打疫苗、美國的大型刺激方案，以及增長中的貿易量與製造業產出均為亞洲經濟復甦的支持因素。而隨著消費者信心與支出因疫苗施打計畫逐漸實施而提高，預計消費部門將在2021年年底時帶動下一波的復甦。

出口亦帶動台灣的經濟成長，全球對半導體的需求將繼續帶動強勁的經濟成長，尤其半導體製造與5G網路基礎設施方面的投資，還有台商企業回流持續支持投資成長，而標普全球評級今日發布的經濟研究報告也將台灣今年經濟成長率預測值上調至5.6%，明年維持2.7%，只是信心度仍易受新冠肺炎疫情擴散影響，新冠肺炎確診案例激增，消費者信心與支出恐將在第2季下滑，且仍易受到疫情演變的影響。

至於今年以來國內頻傳缺水、斷電問題，標普也在台灣企業所面臨的信用風險中點出，儘管營收復甦較緩慢而不均，且槓桿水準升高的風險在逐漸改善，但缺水缺電風險仍在升高當中，且有惡化的趨勢，潛在的缺水與缺電情況可能會影響企業營運，尤其製造業者。台灣中南部的旱象與相關的限水措施可能會持續至2021年第3季，加上可能缺電的情況恐將對部分企業實體的營運與產能形成限制。

在外匯波動部分，標普認為新台幣兌美元升值導致擁有龐大海外部位的壽險公司獲利下滑。新台幣大幅升值亦可能衝擊出口商的獲利，而前述趨勢可能會持續下去，且仍是壽險業者與出口商致力提升其獲利的重大挑戰，而標普新台幣匯價估測呈現緩步升值走勢，其中2021及2022年新台幣兌美元估28.1元，2023年28元，到2024年則來到27.9元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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