標普上調台灣今年經濟成長率至5.6％　預估明年升息1碼

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出口亦帶動台灣的經濟成長，全球對半導體的需求將繼續帶動強勁的經濟成長，尤其半導體製造與5G網路基礎設施方面的投資，還有台商企業回流持續支持投資成長，而標普全球評級今日發布的經濟研究報告也將台灣今年經濟成長率預測值上調至5.6%，明年維持2.7%，只是信心度仍易受新冠肺炎疫情擴散影響，新冠肺炎確診案例激增，消費者信心與支出恐將在第2季下滑，且仍易受到疫情演變的影響。
至於今年以來國內頻傳缺水、斷電問題，標普也在台灣企業所面臨的信用風險中點出，儘管營收復甦較緩慢而不均，且槓桿水準升高的風險在逐漸改善，但缺水缺電風險仍在升高當中，且有惡化的趨勢，潛在的缺水與缺電情況可能會影響企業營運，尤其製造業者。台灣中南部的旱象與相關的限水措施可能會持續至2021年第3季，加上可能缺電的情況恐將對部分企業實體的營運與產能形成限制。
在外匯波動部分，標普認為新台幣兌美元升值導致擁有龐大海外部位的壽險公司獲利下滑。新台幣大幅升值亦可能衝擊出口商的獲利，而前述趨勢可能會持續下去，且仍是壽險業者與出口商致力提升其獲利的重大挑戰，而標普新台幣匯價估測呈現緩步升值走勢，其中2021及2022年新台幣兌美元估28.1元，2023年28元，到2024年則來到27.9元。
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