部長也確診！曾赴雪梨政黨晚宴 疫情恐擴散澳洲政府高層
澳洲新南威爾斯省24日新增11例本土確診，也是連續3天出現2位數增長，連該省的農業部長馬歇爾(Adam Marshall)都染疫，同省的衞生部長哈澤德(Brad Hazzard)亦需隔離，令人擔心新冠病毒是否已在政府高層擴散。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-24 15:05:28
綜合澳洲媒體報導，澳洲週四出現11例本土感染，新南威爾斯省和其首府雪梨都受到Delta變種病毒威脅，特別雪梨還是澳洲人口最多也最稠密的城市。當地衛生官員警告，Delta的傳染力之高，即便只是一點點的接觸，都有可能導致感染。
此外，新南威爾斯省農業部長馬歇爾已透過聲明宣布染疫，衛生部長哈澤德則因是潛在的接觸者而被要求隔離。
報導還提到，馬歇爾22日曾到雪梨的省議會出席澳洲國家黨(National Party)的政黨晚宴，與會者包含議員、政府職員和企業管理階層。副省長巴里拉羅(John Barilaro)當天也參加了晚宴，並與馬歇爾有面對面的接觸，巴里拉羅已向衞生部門提交出席者名單，並呼籲相關人士暫時不要離開雪梨，以免疫情擴散。
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