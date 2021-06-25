房市／林口7大生活圈　這裡單價最低

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信義房屋林口站前店專案經理張志明表示，南勢國小生活圈之所以房價相對平價的原因有二，原因之一為大眾運輸交通較不便，因林口主要發展的區域為文化北路東側，而南勢國小生活圈則位於文化北路西側，因為離主要幹道文化一路至文化三路都較遠，公車路線較少。
張志明說明，原因之二則是生活機能待發展，為南勢國小生活圈為較獨立發展的區塊，再加上又是低密度住宅區，因此居住人口也不如市區多，目前區域內僅有2間超商、1間五金百貨、幾間小吃店，生活機能仍待發展，因此房價也相對親民。
雖然大眾運輸交通與生活機能待發展，但因為低密度住宅規劃，張志明說，近年來也吸引部分不喜歡市區擁擠居住環境的購屋族群，南勢國小生活圈的天際線比較開闊，居住環境較不壓迫，區域內很少高樓，多為屋齡10年左右的透天厝與樓高10年內的華廈，單價行情25-30萬，部分小坪數物件成交3字頭，近期也開始有新建案陸續推案，單價行情約在每坪30-35萬之間。
南勢國小生活圈的未來發展性，張志明指出，除了房價基期較低因素，南勢國小生活圈離交流道近，又鄰近林口捷運站、三井OUTLET商圈。而近期的另一利多為當地將新建南勢國中預計2025年招生，因為林口近年來移入人口多，學校供給量不足，成一大誘因。