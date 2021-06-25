COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／林口7大生活圈　這裡單價最低

▲南勢國小生活圈低密度規劃，因此區域內高樓較少。（圖／NOWnews資料照片）
▲南勢國小生活圈低密度規劃，因此區域內高樓較少。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-06-25 08:30:00

根據官方統計，林口7大生活圈中，房價最親民為南勢國小生活圈，在地房仲表示，南勢國小生活圈位於文化北路西側，因離主幹道文化一路至文化三路較遠，生活機能待發展，因此房價最親民。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市新莊地政事務所將林口區劃分為7個生活圈，並依2017年4月至2021年3月的買賣案件實價登錄資料進行統計分析，其中南勢國小生活圈房價最親民，成交單價在每坪23-26萬之間，為購屋者容易入手的生活圈。

信義房屋林口站前店專案經理張志明表示，南勢國小生活圈之所以房價相對平價的原因有二，原因之一為大眾運輸交通較不便，因林口主要發展的區域為文化北路東側，而南勢國小生活圈則位於文化北路西側，因為離主要幹道文化一路至文化三路都較遠，公車路線較少。

張志明說明，原因之二則是生活機能待發展，為南勢國小生活圈為較獨立發展的區塊，再加上又是低密度住宅區，因此居住人口也不如市區多，目前區域內僅有2間超商、1間五金百貨、幾間小吃店，生活機能仍待發展，因此房價也相對親民。

雖然大眾運輸交通與生活機能待發展，但因為低密度住宅規劃，張志明說，近年來也吸引部分不喜歡市區擁擠居住環境的購屋族群，南勢國小生活圈的天際線比較開闊，居住環境較不壓迫，區域內很少高樓，多為屋齡10年左右的透天厝與樓高10年內的華廈，單價行情25-30萬，部分小坪數物件成交3字頭，近期也開始有新建案陸續推案，單價行情約在每坪30-35萬之間。

南勢國小生活圈的未來發展性，張志明指出，除了房價基期較低因素，南勢國小生活圈離交流道近，又鄰近林口捷運站、三井OUTLET商圈。而近期的另一利多為當地將新建南勢國中預計2025年招生，因為林口近年來移入人口多，學校供給量不足，成一大誘因。  

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
94.92%5.08%
2021-06-24-2021-06-27

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.95%80.05%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.66%8.34%
2021-06-21-2021-06-24
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀