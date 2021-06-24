中市孕婦均打莫德納 盧秀燕：充分諮詢施打

台中宣布孕婦自6月22日下午開放施打疫苗，截至今(24)日中午，台中市共357名孕婦完成施打，自選疫苗廠牌均為莫德納。市長盧秀燕今下午於線上記者會表示，無論選擇什麼廠牌，媽媽們仍需於注射疫苗前向產檢醫生充分諮詢，並與家人討論再做決定，新一批莫德納疫苗預計6月底、7月初由中央配發，屆時不僅18間醫院，市府「特約」婦產科診所也將開放孕婦就近施打，可自由選擇莫德納或AZ疫苗。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-24 16:34:33
盧秀燕表示，此批中央配發的莫德納疫苗，都是直接分配到醫院，截至昨晚21時，莫德納疫苗剩餘超過100劑的醫院有7間，包括林新醫院、澄清醫院中港分院、台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、光田醫院大甲分院、亞洲大學附屬醫院、大里仁愛醫院，但因今早仍有施打情形，數字會時時變動，建議準媽媽們事先預約再前往；另目前已沒有莫德納疫苗的醫院有3間，包括童綜合醫院、光田沙鹿分院、澄清醫院平等院區。
盧秀燕呼籲，尚未打到疫苗的媽媽們不用著急，預估6月底、7月初，新一批的莫德納疫苗就會發放給各地，下一批莫德納疫苗到台中，市府除了分配給18間醫院，也會分配給衛生局特約的婦產科診所，讓媽媽們在產檢時，就能跟主治醫師討論，就近施打疫苗。
懷孕29週的王小姐表示，與產檢醫師討論後決定施打，且國外研究顯示，施打莫德納較AZ安全，因此選擇莫德納疫苗，認為中國附醫施打疫苗的動線規劃得十分不錯，感到安心。
懷孕30週的劉小姐說，醫生評估後建議她施打疫苗，希望讓小孩子也會得到抗體，雖然擔心施打疫苗可能有副作用，但為獲得保護力，經考量下仍預約施打；同樣懷孕30週的林小姐則是聽取產檢醫生分析，認為施打疫苗「利大於弊」，雖然沒有特地等莫德納疫苗，但考量莫德納副作用似乎比AZ小一點，因此一開放後就馬上預約。
今日除了孕婦施打疫苗外，台中市也開放77至79歲的長輩前往快打站施打疫苗，截至今日中午12時30分止，全市快打站施打總人數9968人，其中77至79歲長輩佔9225人、67歲以上的原住民長輩有120人，另有248名80歲以上的長輩來打疫苗。