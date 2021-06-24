高雄今增6確診　恩主公醫院群聚擴散13人

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陳其邁也說，指標個案14359，他五月底於新北恩主公住院，後回高雄傳染給其他高雄人。這次感染很特別就是很多是無症狀感染，不過已經找到感染源，因應仁武家族群聚案，高雄市已匡列290人，已確診13人，另有73人待驗。他強調，很多無症狀的感染者，在家庭中表現的症狀較輕微，但市府會加快腳步，進行疫調匡列、採檢、隔離3步驟，落實防疫相關工作。
陳其邁表示，仁武家族群聚案，從昨天兩個家庭，再因職場接觸，擴大為四個家庭傳染，由此可看出，一個人感染後，大部分都會全家感染，所以高雄市很早就禁止非同住者的室內必要社交聚會一律禁止。住在同一個家裡面，家人間不戴口罩是正常的，假如有外來訪客不戴口罩，風險就是非常非常非常高，陳其邁也強調自己講了三個非常，所以很重要。
陳其邁強調，高雄市很早就提出禁止非同住者的室內非必要聚會，像打麻將、打牌、桌遊，用餐、泡茶也不行，只要口罩要拿下來的都不行，尤其提醒密閉空間風險最高，特別是英國的變種病毒的傳播力非常強。但若是民生或建築工地等需求，請務必戴口罩。
高市衛生局簡任技正潘炤穎指出，昨天確診的20多歲的女性（案14299），傳染給職場接觸者（案14415），接著再傳給一名20多歲的男性（案14416）。另外，昨日確診個案（案14357），又透過職場環境1傳4，包括一名9歲女童以及一名6歲男童也不幸染疫。
潘炤穎也指出，今新增六例，都是由案14359洐生另兩家庭感染，6例確診個案分別是案14415，她是本國籍20多歲女性，為案14299、案14301的職場接觸者，6/21因出現咳嗽、喉嚨癢等症狀，6/22至醫院採檢，檢驗結果PCR陽性確診，CT值13.16，目前於醫院隔離治療中。
今新增案14416，為20多歲男性，為案14415接觸者，本身無症狀，因匡列為密切接觸者，於6/23至醫院採檢結果PCR陽性確診，CT值25.9，目前醫院隔離病房治療中。
案14411，為20多歲女性，為案14357的職場接觸者，6/17出現發燒、鼻塞等症狀， 6/23至醫院採檢PCR檢驗為陽性，CT值27.1，目前於醫院隔離病房治療中。
案14414為9歲女童，為案14411的家人，6/11出現發燒等症狀，6/22至醫院採檢結果為PCR陽性確診，CT值28.5，目前醫院隔離病房治療中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。