羅晉搶王位累癱7個月　收工戴頭套放空3小時

羅晉在權謀劇《鶴唳華亭》飾演最悲情太子，每天都深陷在虐自己及虐別人的過程中，每一場戲都不輕鬆，像是劇中恩師為保護他身為太子的安全，選擇辭官回鄉前向皇上死諫，他親眼見到恩師離世，悲慟不已，情緒崩潰，羅晉說：「那是你想喊但是你不知道該怎麼喊，你連喊都喊不出來的那種狀態，其實那樣的戲演完之後，整個手都是麻的，你會難受，不光是心理的難受，生理上也會難受啊。」導演爆料，在7個多月的拍攝期，羅晉幾乎都是收工就回到房間癱在那裏，還曾表示演戲演得心都疼了，回去都沒有力氣卸頭套，經常坐著2、3個小時才回神，然後再繼續為隔天要拍攝的戲先做準備，非常敬業。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-25 08:00:00
而詮釋太子「蕭定權」這個角色，對羅晉來說，最大的挑戰是語言習慣，和之前沒有接觸過的禮儀和文化，羅晉說：「長時間在那樣的一個環境裡，你自己也會催眠自己就是『蕭定權』，所有工作人員也在那200多天裡忘掉了你是羅晉。」他說有一次坐在窗邊時，同劇的演員轉頭看到他，竟驚呼：「我剛剛看到你的那一瞬間，忘了你是羅晉，感覺就是『蕭定權』坐在那裡。」此話一出，讓羅晉十分開心，直呼對戲的演員可以把他當作劇中角色，表示自己真的成功融入戲裡。 羅晉也分享當演員最大的收穫，就是會更珍惜自己現在的生活，他說：「因為戲雖然不是真實的，但是當我們在經歷每一個角色的時候，就好像是跟這個人，打了一次交道一樣，所以他們經歷過的事情，就好像我自己經歷過一樣，所以我會更加珍惜自己現在所擁有的生活。」