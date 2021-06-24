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全家闖關「電子支付」金管會點頭了！最快第四季可望上線

▲全家便利商店宣布投資專營電支機構，今天已經獲得金管會核准。（圖／資料畫面）
▲全家便利商店宣布投資專營電支機構，今天已經獲得金管會核准。（圖／資料畫面）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-24 17:15:42｜2021-06-24 17:15:46

電子支付市場群雄競爭，蝦皮、全家跟全聯，都紛紛向金管會遞出電支機構申設案，其中全家便利商店，今（24）天傍晚發出新聞稿，宣布全家便利商店投資專營電支機構，今天已經獲得金管會核准，取得專營電子支付機構業務許可。

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全家表示，依7月1日即將上路之新電支條例，未來電子支付機構經申請後得經營更多的業務項目，除得收受儲值款項、代理收付實質交易款項外，尚得辦理國內外小額匯兌、經營與業務有關之買賣外國貨幣、協助發行及販售禮券或票券、紅利積點整合及折抵交易款項等業務。在取得專營電子支付業務許可後，「全盈支付」籌備處，將加速腳步申請正式營業執照，期望取得後於第四季正式上線服務。

該專營電支機構由全家便利商店發起，總資本額預計為7.6億元，邀請PChome集團旗下的拍付國際資訊股份有限公司參與投資，若玉山銀行獲金管會轉投資核准，將共同加入，成為第一個由實體零售、銀行產業、網路電商背景所共同成立的專營電子支付機構，大幅拓展電子支付之應用場景。

全家強調，未來將涵蓋全國超過3800間全家便利商店、電商、生活消費等線下及線上場域，打造跨虛實、跨產業、跨國界的便利生活暨金融支付生態圈。全家便利商店董事長葉榮廷表示，投資專營電支機構是全家數位轉型的關鍵布局之一，尤其金管會推動電支電票整合的新法預計於7月1日正式上路後，勢將大幅提高使用電子支付的便利性，且疫情推升電支使用人口已突破1300萬，預期全盈電支服務上線後，從國人消費剛性需求場景「便利商店」切入，再加上全家超過1300萬會員的優勢，串聯食衣住行育樂的外部場景，將衍生更多商機運用的可能性，提供消費者更加便利與創新的生活服務與體驗。

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