恩主公高雄傳染鏈　今再增2家庭群聚、6人染疫

高雄市繼昨（29）日出現9人確診後，今日再新增6例本土確診個案，高雄市長陳其邁表示，這6起個案分屬於昨日恩主公醫院指標個案14359延伸出的兩起家庭群聚中，再向外延伸2個家庭的群聚，高雄經過嚴密的疫調，把風險能夠控制在一定的範圍，這6例個案在昨日便已匡列隔離，請各位市民朋友放心，截至今日該起群聚案已陸續造成13人染疫。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-24 17:29:55
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日高雄新增了6例的本土個案，其中案14415，是昨天個案14299的職場接觸者，由於他們同處一個空間，在職場發生接觸傳染之後，案14415再回到住處傳染給同住的接觸者案14416，但能夠找出案14416這名無症狀感染者，歸因於高雄市採取精準疫調、擴大匡列的原則，並不會只針對確診個案或疑似個案的接觸者進行匡列，甚至連接觸者的接觸者也會一併納入考量，經擴大匡列確診個案14299的職場接觸者案14414及其同住家人14416，經過昨天一天的擴大匡列、疫調、送驗之後，案14415、案14416同時確診。
另外一起家庭群聚則為案14411，她是昨天的確診個案14357的職場接觸者，案14411與目前無婚姻狀態的案14490共同育有兩子，經常性因為小孩的照顧有接觸，經過匡列後案14490在6月23日確診，他是在6月19日出現症狀，CT值為24.5；而案14411則是在6月17日出現上呼吸道等相關症狀，在6月23日因為案14357確診而被匡列為接觸者，進而檢驗確診，CT值只有27.1，連帶家中小朋友因常跟隨媽媽到職場，所以9歲的案14414也在6月22日確診，CT值是28.5；另外一名6歲的小孩案14491則是在6月23日確診，CT值為28.6。
潘炤穎說，今天這6例陽性個案都是經由昨天所確診的指標個案，也就是戶籍在新北鶯歌的案14359所衍生出來的家庭及職場群聚感染，在事發後市府就對這些人立即匡列、主動監測、進行採檢，並列為居家隔離的對象；截至目前為止，這起群聚案的延伸，第一圈匡列了17人，PCR檢驗7個人陰性、10個人陽性、第二圈也就是跟這些確診個案有直接接觸的對象117人，這117人裡面現已知陽性有3人、陰性110人，第3圈156人中還沒有人確診，目前共已採檢290人。
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