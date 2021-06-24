離任前外交部贈勳 酈英傑：AIT處長是夢寐以求工作
美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）任期即將結束，外交部長吳釗燮今（24）日下午頒贈「特種外交獎章」給酈英傑與副處長谷立言（Raymond Greene），以表彰他們在任內對擴展台美關係發展的貢獻。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-24 18:09:48｜2021-06-24 18:15:57
酈英傑致詞時表示，40年前在台灣擔任傳教士的經歷，啟發了他日後加入外交行列的熱忱，初次以外交人員身份外派，非常幸運就是回到台灣在AIT擔任簽證官。幾年後，成為國務院台灣協調處處長，隨後接任AIT副處長一職，到現在擔任AIT處長。這當中每一項職務，都讓他有機會近身觀察美台關係持續的進展。
酈英傑說，2019年時，台美慶祝了《台灣關係法》40週年，因此可以藉這個機會回顧過去40年來與台灣的不解之緣。當年剛踏入外交行列時，他從沒想過會有機會一再回到這裡。但他其實很感謝「緣分」將他一次又一次帶回台灣。
酈英傑說，能夠擔任美國在台協會處長，其實是他夢寐以求的工作。而過去三年來，在這份職務上所經歷的一切，早已在各個層面超出了我的期望。他特別開心上週日能夠親自見證美國捐贈台灣的250萬劑疫苗抵達台灣。在美國經歷疫情最嚴峻的黑暗時刻，台灣慷慨馳援，捐贈給美國數百萬個口罩及其他醫療物資，很欣慰美國如今能在台灣迫切需要之時投桃報李，回報台灣的慷慨之舉。
酈英傑在台3年任期即將屆滿，預計夏天離任，但AIT尚未公布他離開時間，外傳繼任人選為美國國務院亞太局副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk），但尚未獲得證實。日本媒體引述日方消息人士報導指出，谷立言交將接任美國駐日代理大使。