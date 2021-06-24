東京新增570例確診病例　各數據呈現增加趨勢

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截至今天為止的一週平均每天新增確診病例為439.6例，是前一週平均的113.8%，也是5月15日以來再度出現逾110%的情況；一週平均連續5天高於前一週平均。
東京都至今累計病例數17萬945例，包括2216例死亡病例；重症患者數較昨天減少1人，總數43人。
東京都政府今天舉行疫情監控會議，與會專家認為目前新增確診病例數增加比率大幅上升，已看到感染再度擴大的徵兆。
專家們也對受到變異病毒株影響，有可能造成疫情急速擴大表達危機感。
東京都醫師會副會長豬口正孝說，目前一般醫療已面臨嚴峻狀況，加上正全力為民眾施打疫苗，「醫療體制全無餘力」，考量到確診病例數持續增加就令人感到非常擔憂。
東京都知事小池百合子因疲勞過度請假靜養，今天會議由東京都副知事多羅尾光睦代理出席。
多羅尾說，新增確診病例的增加比率已連續兩週上升，雖然東京都目前仍是「防止蔓延等重點措施」適用地區，但就他的理解，「目前疫情十分嚴峻」。
他呼籲，必須再度徹底做好防疫對策以避免疫情擴大，「希望大家都確實遵守防疫規定，現在真的是關鍵時期」。
不僅東京都，大阪府也開始出現疫情回溫徵兆。大阪府今天新增116例確診病例，連續兩天高於上週同天，至今累計病例數10萬2830例。
大阪府今天也新增11例死亡病例，至今累計死亡病例數2635例。
至於目前日本全境唯一發布「緊急事態宣言」的沖繩縣，今天新增62例確診病例及4例死亡病例，至今累計病例數2萬390例，包括175例死亡病例。
琉球新報報導，沖繩縣今天從縣內兩人身上驗出在印度最早發現的Delta變種病毒，是沖繩縣內首兩例，也是日本全境出現Delta變種病毒的第14個地區。
兩人都是30多歲男性，目前已住院接受治療。其中一人是在本月20日篩檢確診，正在調查海外旅遊史，曾有跟東京來到沖繩的人有接觸史。
另一人則是本月17日被篩檢確診，最近並無海外旅遊史。兩人檢體被送往沖繩縣衛生環境研究所進行調查，今天確認檢出Delta變種病毒。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100624