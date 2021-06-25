新一批莫德納疫苗6／30晚間配送 7月開放第二劑施打
國內本土新冠肺炎疫情持續，疫苗也陸續開放施打，中央流行疫情指揮中心今（25）日舉行全國防疫會議，副指揮官陳宗彥會後宣布，7月1日開始，除AZ新冠肺炎疫苗之外，也開放莫德納疫苗第二劑施打，同時，最新一批莫德納也將於6月30日晚上進行配送，隔天7月1日上午陸續抵達各縣市，抵達後就可開始施打。
記者顏真真/台北報導
2021-06-25 10:57:59
陳宗彥指出，最新一批莫德納疫苗將會在6月30日晚上進行配送，也就是說隔天的7月1日上午會陸續抵達各縣市，抵達之後就開始做開打，今日在全國防疫會議上也有跟各縣市特別說明，因為現有不管是AZ還是莫德納都還有疫苗，接種對象只是持續之後再擴大，所以抵達後做好準備就可進行接種注射作業。
此外，已接種第一劑的，目前已開放AZ疫苗部分，滿10至12周不論自費或公費都可接種第二劑，陳宗彥說，之前醫療院所會幫施打第一劑者預約第8周打第二劑，但因之前還沒開放第二劑接種，很多醫療院所會通知當事人先取消預約，現在開放已可再打第二劑，很多醫療院所也主動將原先預約對象改預約第10周施打。
除AZ開放第二劑施打之外，陳宗彥今日也宣布7月1日開始也開放莫德納第二劑接種，而且不論是之前自費施打還是第一至三類同住者，在第10至第12周就可接種第二劑。至於有一類人員在國外已接種第一劑，要在國內打第二劑，陳宗彥表示，依目前開放接種對象類別，也可以協助接種第二劑。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。