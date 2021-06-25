拒絕中國鋪設海底電纜後　諾魯改向澳洲求助

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前身為華為海洋網絡有限公司（Huawei MarineNetworks）的華海通信（HMN Technologies），針對世界銀行（World Bank）主導的海底電纜計畫投標價格比競爭對手低了20%以上，與美國盟邦澳洲關係緊密的諾魯，因為擔心合約會落到華海通信手中，今年稍早協助讓標案失敗。
亞洲開發銀行（ADB）告訴路透社，人口只有1萬2000多的諾魯現在已經與亞銀協商，請求資助替代方案。
亞銀在聲明中表示：「亞銀正與諾魯政府進行初期磋商，探尋資助海底電纜提供低成本、高品質網路服務的可能選項。」
「連接的安排以及資金的來源等細節，將在適當時間確定。」
消息人士表示，新計畫將涉及鋪設從諾魯到索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）的海底電纜，兩地距離約1250公里。
這條新的電纜之後將會與珊瑚海電纜系統（CoralSea Cable System）相連。珊瑚海電纜系統長4700公里，連接澳洲和索羅門與巴布亞紐幾內亞。
珊瑚海電纜系統當時將華為海洋的競標排除在外，主要由澳洲出資，總部位在雪梨的Vocus Group興建，已於2019年完工。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1100624