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拒絕中國鋪設海底電纜後　諾魯改向澳洲求助

▲兩名消息人士告訴路透社，太平洋島國諾魯拒絕授予中國企業合約後，正為興建海底通訊電纜，連接澳洲線路進行協商。圖為諾魯國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲兩名消息人士告訴路透社，太平洋島國諾魯拒絕授予中國企業合約後，正為興建海底通訊電纜，連接澳洲線路進行協商。圖為諾魯國旗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-25 05:59:13

（中央社雪梨24日綜合外電報導）兩名消息人士告訴路透社，太平洋島國諾魯拒絕授予中國企業合約後，正為興建海底通訊電纜，連接澳洲線路進行協商。

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路透社報導，美國和其太平洋盟邦擔心若由中國鋪設電纜，可能會損害區域安全。北京當局則否認有使用商用光纖電纜蒐集情報的意圖。

前身為華為海洋網絡有限公司（Huawei MarineNetworks）的華海通信（HMN Technologies），針對世界銀行（World Bank）主導的海底電纜計畫投標價格比競爭對手低了20%以上，與美國盟邦澳洲關係緊密的諾魯，因為擔心合約會落到華海通信手中，今年稍早協助讓標案失敗。

亞洲開發銀行（ADB）告訴路透社，人口只有1萬2000多的諾魯現在已經與亞銀協商，請求資助替代方案。

亞銀在聲明中表示：「亞銀正與諾魯政府進行初期磋商，探尋資助海底電纜提供低成本、高品質網路服務的可能選項。」

「連接的安排以及資金的來源等細節，將在適當時間確定。」

消息人士表示，新計畫將涉及鋪設從諾魯到索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）的海底電纜，兩地距離約1250公里。

這條新的電纜之後將會與珊瑚海電纜系統（CoralSea Cable System）相連。珊瑚海電纜系統長4700公里，連接澳洲和索羅門與巴布亞紐幾內亞。

珊瑚海電纜系統當時將華為海洋的競標排除在外，主要由澳洲出資，總部位在雪梨的Vocus Group興建，已於2019年完工。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1100624

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2021-06-24-2021-06-27

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