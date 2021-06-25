NOW早報／炸豬排「長滿雞皮疙瘩」！男食慾全沒　真相曝

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原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己透過外送點了炸豬排，送來後他一打開餐盒，發現每個炸豬排上都長滿了凸起物，瞬間讓他食慾全消，無奈詢問「這是什麼？克蘇魯生物嗎？」
照片貼出後，網友們紛紛傻眼留言，「一顆一顆的是什麼？密集恐懼症要發作了」、「炸個豬排能炸成這樣…也是很奇葩的店」、「這是腫瘤豬排？」、「凸起塊，好像雞皮疙瘩」、「用看的真的好恐怖…」、「可能豬排燙到，起水泡了」、「怎麼看都是壁癌」、「看到都沒有食慾了」。
其中就有行家專業解答，「我比較認真回答……酥炸粉沒攪開 」、「應該是裹粉漿後，放在漏勺上連著漏勺放下去炸，然後就表面炸出一顆顆的物體。」、「麵衣沒有反潮，沾完馬上下鍋」、「其實就是黏在油炸網拔起來就變這樣了」、「放在漏勺上才下去炸，是有沒有那麼怕噴油」、「只不過是他的乾粉溼掉了而已⋯⋯別擔心」。
今日天氣／天氣仍不穩 南部、午後山區局部大雨
今（25）日鋒面逐漸北移，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區午後也有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區以及午後各地山區有局部大雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣；溫度方面感受較舒適，各地高溫約30、31度，低溫約24至26度。
此外，今年第5號輕度颱風薔琵昨晚8時中心位置於鵝鑾鼻東方2000公里之海面上，持續偏北朝日本東方海域移動，對台灣天氣無影響。
拜登組抗中陣線！謝金河曝「台灣會被整合」：將有大變化
美國總統近期出訪歐洲，8天行程除了參與在日內瓦舉辦的「美俄高峰會」，還和歐洲各國重修舊好。對此，財訊傳媒董事長謝金河23日晚間在臉書直言「他整合了歐洲，完成了一個抗中陣線，這是未來世界的主軸！」且認為台灣也會被整合進去，這將是一個大時代的開始。
力壓陳時中 「國民女婿」羅一鈞網路好感度下克上
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計調查，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，近一個月來網路聲量依然居高不下，但指揮中心裡卻有一名成員，卻突然暴紅，連行政院長蘇貞昌的梗圖攻勢都拿他當成主視覺，形成網路聲量的「下克上」，他就是人稱「國民女婿」的指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。
影／香港蘋果最終章！26年歷史劃下句點 港人漏夜搶購
由於《港區國安法》壓境、公司高層被捕、資金被凍結，香港《蘋果日報》宣布，昨（24日）出版的實體報紙是最後一份，香港《蘋果》及《壹週刊》網站和應用程式，也已於香港時間6月23日晚上11：59起停止運作。為了表達支持，大批香港人民漏夜排隊搶購，而最後一份香港《蘋果日報》的頭版，則以「港人雨中痛別 ，我哋撐蘋果」為題，向民眾道別，也為26年的歷史劃下句點。
政院拍板！6月取消夏月電價、紓困貸款增名額
行政院昨（24）日院會中通過「紓困4.0執行成果及精進作為」，將放寬2020年所得40萬8000元以下的自營作業者與無一定雇主勞工，亦可依投保薪資門檻，領1萬元或3萬元的現金補助，不限制以2019年所得為依據；勞工個人紓困貸款50萬個名額申請額滿後，也再加碼50萬個名額；另也拍板取消6月的夏月電價計算。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。