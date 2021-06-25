水煮蛋殼剝到崩潰！他曝起鍋後「多1動作」：一擠就出來

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▲水煮蛋起鍋後「多1動作」，殼捏碎後雞蛋輕輕一擠就出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）

× ▲水煮蛋起鍋後「多1動作」，殼捏碎後雞蛋輕輕一擠就出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）

1、冷水下鍋還是開水下鍋？

2、只用清水就行了嗎？

3、煮幾分鐘？

煮熟的雞蛋需放入冷水中浸泡2分鐘，利用「熱脹冷縮」的原理，蛋殼和蛋白會自動分離，讓雞蛋更好剝殼，敲破殼後輕輕一擠就出來了。