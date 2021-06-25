COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

水煮蛋殼剝到崩潰！他曝起鍋後「多1動作」：一擠就出來

▲水煮蛋起鍋後「多1動作」，殼捏碎後雞蛋輕輕一擠就出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲水煮蛋起鍋後「多1動作」，殼捏碎後雞蛋輕輕一擠就出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-25 10:09:05

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎外，也可以直接水煮，或是做成半熟蛋。近日，以美食料理聞名的搜狐號《皮皮剪輯》提到，掌握水煮蛋的技巧，雞蛋秒變又香又嫩，營養也不流失，且起鍋後「多1動作」，殼捏碎後雞蛋輕輕一擠就出來了，同時分享水煮蛋的關鍵步驟。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲水煮蛋起鍋後「多1動作」，殼捏碎後雞蛋輕輕一擠就出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲水煮蛋起鍋後「多1動作」，殼捏碎後雞蛋輕輕一擠就出來了。（示意圖／翻攝自Pixabay）
1、冷水下鍋還是開水下鍋？

其實，煮雞蛋可以冷水下鍋，也可以熱水下鍋。但是水滾後下鍋雞蛋不斷翻滾，殼很容易破，所以想要完整的雞蛋，最好還是冷水下鍋。

2、只用清水就行了嗎？

很多人都是只用清水煮雞蛋，但經常會出現蛋殼破裂、不好剝的情況，根據廚師的經驗，還需要多加2樣東西，就是食鹽和白醋。

至於為什麼要加鹽？一是防止蛋殼破裂，二是去除雞蛋的腥味，改善口感。水中加入食鹽後密度變大，浮力也變大了，可以避免雞蛋發生碰撞，防止蛋殼破裂，雞蛋的味道也更好；為什麼要加醋？醋是酸性的，可以吸收蛋殼上的鈣離子，軟化蛋殼，這樣更好剝殼，且白醋也能軟化蛋白，口感更鮮嫩。

3、煮幾分鐘？

煮6分鐘，正好是溏心蛋；煮8分鐘，蛋清、蛋黃都凝固而沒有溏心，顏色金黃，雞蛋的口感好，營養完整；超過8分鐘，雞蛋的口感下降，蛋黃外層會產生綠色的硫化亞鐵，所以水煮蛋從水開到關火，8分鐘為宜。

《皮皮剪輯》強調，雞蛋下鍋前用清水沖洗乾淨，放進裝了水的鍋裡浸泡1分鐘，然後大火煮滾，轉小火繼續煮8分鐘。起鍋後才是最重要的，煮熟的雞蛋需放入冷水中浸泡2分鐘，利用「熱脹冷縮」的原理，蛋殼和蛋白會自動分離，讓雞蛋更好剝殼，敲破殼後輕輕一擠就出來了。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

為避免浪費，您認為是否能讓不在造冊名單上的其他人施打呢？

是，每一劑疫苗都該充分應用
否，應該要依照中央規定順序
95.68%4.32%
2021-06-24-2021-06-27
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀