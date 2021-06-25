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振奮！賈永婕又有好消息　病患拔管改用HFNC「開心進食」

▲賈永婕送的「救命神器」HFNC，讓一名重症病患可以拔管吃東西。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕送的「救命神器」HFNC，讓一名重症病患可以拔管吃東西。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-25 09:41:30｜2021-06-25 09:54:01

「抗疫女神」賈永婕支援前線行動不間斷，HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）昨（24日）陸續送到中南部9家醫院，共交貨28台，她也再度帶來好消息，一名插管病患使用HFNC後，可拔管進食，賈永婕收到院方傳來的影片，直呼：「看了真的很療癒！」

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▲賈永婕將PAPR、電子影像喉頭鏡送到陽明醫院。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕將PAPR、電子影像喉頭鏡送到陽明醫院。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕表示，HFNC一送到醫院就被醫生拿來使用。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕表示，HFNC一送到醫院就被醫生拿來使用。（圖／賈永婕臉書）
北市聯醫陽明院區日前傳出醫護在替確診者插管時，不小心被嘔吐物噴濺造成感染，賈永婕聞訊，昨天帶2支「插管神器」電子影像喉頭鏡、4台PAPR（電動過濾式呼吸防護具）及點心，親自到醫院幫醫護人員打氣。

另外，看到雙和醫院103歲人瑞爺爺出院的消息，賈永婕說：「真的覺得好開心！不管是不是我們的機器，我都覺得很開心！」而她23日送物資到台中市澄清醫院中港院區，有醫生傳了一則影片給她，一位插管重症病患因機器及時送達，便拔管改戴HFNC，「他很開心一直吃東西，看了真的很療癒！」（編輯：楊穎軒）

▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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