蘋果神作不是iPhone？網淚喊「高CP神物」：用5年像新的
現代人手一機智慧手機已成常態，而雖然市面上手機品牌眾多，但持續推陳出新的蘋果（Apple）手機，還是擁有大批粉絲，每次新iPhone上市，都引領一波換機潮。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到「蘋果最值得買的產品？」豈料，網友們卻大多認為非iPhone，並點名「高CP神物」，直呼「用了5年還跟新的一樣！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-25 13:09:56
原PO表示，蘋果的軟、硬體服務洋洋灑灑的一堆，並列出其產品iPhone、iPad、iMac、MacBook、AirPods、HomePod、iPod、Apple watch、Apple Music、Apple TV等，不禁好奇詢問「大家認為哪個裝置或服務，是Apple最值得入手的？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，而其中呼聲最高的，並非路上常見人手一機的「iPhone」，而是「iPad」，網友紛紛回應「iPad用了5年還跟新的一樣」、「iPad連不是果粉都覺得很超值」、「iPad，目前最無敵的產品，而且無敵很多年了」、「只有iPad」、「iPad便宜好用」、「iPad用了6年」、「iPad根本佛心」、「我用iPad完全取代電腦了」、「iPad真的神」。
對此，其他網友則表示「AirPods認真好用，不過前提要有iPhone」、「我有7個，通常蘋果要買全系列」、「如果不打電動的話，MacBook吧」、「iPhone，蘋果生態鏈的核心，如果你買iPhone然後覺得好用，才需要考慮其他產品」、「MacBook吧，用不壞」、「你有一個以後就會越來越多了」、「沒用過蘋果的東西」。（編輯：賴詠璿）