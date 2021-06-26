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【宅在台中｜和平區】大自然鬼斧神工 賞櫻賞楓尋找巨人之手

【宅在台中｜和平區】大自然鬼斧神工 賞櫻賞楓尋找巨人之手
【宅在台中｜和平區】大自然鬼斧神工 賞櫻賞楓尋找巨人之手

ReadyGo

2021-06-26 00:30:25

位在整個台中東部的和平區，地形較多為山地，是整個台中遍布最多原住民的區域，因為海拔落差大風景多變，有全台賞櫻勝地武陵農場和賞楓的福壽山農場都位在此，成為台中人最豐富的自然景觀風景區，除了登高山看風景，也能暢遊在登山步道中，沐浴在芬多精之下，享受與大自然共處的時光。

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台中和平區｜武陵農場

武陵農場位於臺中市北橫宜蘭支線，在群山屏障下，氣候冬暖夏涼為孕育蔬果的絕佳環境，當地出產的水果、蔬菜以及茶葉品質優良，廣受大眾歡迎，四季更迭風情迥異，以「春花」、「夏果」、「秋楓」、「冬雪」特色為人知曉。

台中和平區景點武陵農場
台中和平區景點武陵農場
圖 / IG @qiuung
武陵農場-雪霸國家公園
武陵農場-雪霸國家公園
圖 / IG @monika115419

地址：臺中市和平區武陵路3-1號

台中和平區｜山裡見（無菜單午餐）

山裡見位於台中和平區的桃山部落，由博屋瑪國小的美術老師-潘守誠老師與他的太太嫚嫚一同經營的無菜單特色料理。餐廳門口有許多鐵雕創作，店內也有許多藝術品，都是潘老師的創作；菜色主要以當地小農種植蔬菜水果做出當季的特色料理。快趁著假日來山裡見體驗視覺與味覺的雙重饗宴吧！

山裡見，食藝駐形
山裡見，食藝駐形
圖 / IG @w_cheng_chen_

山裡見，食藝駐形
山裡見，食藝駐形
圖 / IG @w_cheng_chen_

地址：臺中市和平區東崎路一段桃山巷8之3號424

營業時間：每周五、六、日，採預約制

台中和平區｜桃山部落 

位於臺中和平區的世外桃源，又稱做雪山坑部落，座落在一片桃花林內。部落居民以泰雅族為主要族群，電影《賽德克巴萊》到此取景，將這環境優美的地方廣為人知，周末假日帶著家中小朋友來此，來一趟親近大自然之旅吧！

巨人之手
巨人之手
圖 / IG @yen911108
圖 / IG @wnchuang

地址：臺中市和平區達觀里

台中和平區｜谷關溫泉

要泡溫泉肯定不能錯過臺中著名的谷關溫泉，擁有百年的悠久歷史，鄰近的谷關溫泉公園提供免費泡腳的服務。傳聞日治時期明治天皇到此沐浴後變得一子，因此也有生男湯的傳說，推薦新婚夫妻，能到谷關溫泉體驗一下。

圖 / IG @kiki_0214
台中景點谷關溫泉必去
台中景點谷關溫泉必去
圖 / IG @naboli117

地址：臺中市和平區東關路一段102號

營業時間： 08:30 – 17:30

台中和平區｜松鶴部落 

座落於大甲溪畔的松鶴社區，部落內居住著原住民、閩南族、客家人、外省籍等多元族群，鄰近的林場有一整排的檜木板屋，保留日治時期的歷史樣貌，來到這安靜悠閒之地，遠離車水馬龍的城市，感受歷史文化吧！

地址：臺中市和平區台8線29公里處

營業時間：周二-周六 09:00 – 17:00 周一公休 周日24H

台中和平區｜山東開心小館 

前往谷關溫泉時，在台8線路上肯定會經過的開心小館，是在地人推薦必吃美食之一，所販售的是山東眷村料理，還沒品嘗過的不妨停下腳步來嘗鮮，推薦必吃酥脆不油膩的「手工蔥油餅」、東北傳統涼拌菜「老虎菜」。

開心小館
開心小館
圖 / IG @locustsweetie

地址：台中市和平區東關路一段營前巷16號

營業時間：11:00 – 20:00

台中和平區｜八仙山國家森林遊樂區

區內森林蒼翠，氣候清爽宜人，八仙擁有高山河水，自然生態資源豐富且於日治時期為台灣三大林場之一！園區更規劃了一系列的遊程體驗，讓假日前來旅遊的旅客們，能夠吸收森林的芬多精，是親近大自然的好地方。

八仙山國家森林遊樂區
八仙山國家森林遊樂區
圖 / IG @geo_zh

八仙山國家森林遊樂區
八仙山國家森林遊樂區
圖 / IG @ying_yi0311

地址：台中市和平區東關路一段200之8號

營業時間：07:00 – 17:00 

票價資訊：全票(假日)$150 一般優待票$100 半票$75 優待票$10 

台中和平區｜福壽山農場

位於中央山脈與雪山山脈群峰之間，在四季間各有不同花卉點綴農場面貌。海拔高度約2600公尺，可生產寒溫帶水果，以蘋果、梨子及水蜜桃等著名，高海拔適合生產高山茶，因此福壽長春茶也是值得一試的好茶喔！

台中和平區景點福壽山農場
台中和平區景點福壽山農場
圖 / IG @fatpig520
福壽山農場
福壽山農場
圖 / IG @yyl011

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號 

營業時間：06:00 – 21:30

票價資訊：

全票：假日每人$100元、平日每人$80元

軍公教及原住民：假日每人$80元、平日每人$60元

團體(20人以上)：假日每人$80元、平日每人$60元

學生票：假日每人$80元、平日每人$60元(大學以上)

敬老票：每人$50元　(65歲以上、對我國有貢獻之外國人士)

低收入戶：每人$50元

兒童票：每人$50元　(國小、國中、高中)

愛心票：每人$20元　(身心障礙人士及1名陪同)

幼兒票：每人$20元　(0歲~6歲、尚未就讀國小)

榮民與隨行配偶及直系親屬：每人$20元　(保險票)

台中和平區｜比度咖啡屋

位於達觀部落內的景觀餐廳，結合當地的新鮮食材，製作出泰雅族創意料理餐，手沖咖啡是選自老扁親手栽種的咖啡豆，咖啡微苦香醇值得再次回味!在地人推薦美食「小米雙拼」，五花肉結合薑絲，將甜味帶出來，給你不一樣的美食體驗！

比度咖啡屋
比度咖啡屋
圖 / IG @hellomimi304
比度咖啡屋
比度咖啡屋
圖 / IG @amidalaina

地址：台中市和平區東崎路一段天嶺巷1之4號

營業時間：周一-周五 11:00 – 18:00 週六公休 周日 10:00 – 19:00



原文出處 : ReadyGo 【宅在台中｜和平區】大自然鬼斧神工 賞櫻賞楓尋找巨人之手

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
51.72%48.28%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
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2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
60.71%39.29%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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