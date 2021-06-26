澳洲以色列已嚴防　印度警告Delta又有新變種

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世界衛生組織（WHO）表示，Delta株已在疫苗接種不普及的地方擴散，包括在非洲。非洲已有14國出現Delta株，測得最多樣本者包含烏干達、民主剛果。
然而印度官員表示，Delta株自身又出現變種值得關切。英格蘭公共衛生署（PHE）表示，這種名為K417N的新變種已在包括英、美、日等至少11國出現。
印度官員將K417N稱為Delta+，科學家表示目前尚無證據顯示Delta+有更強傳染力與致死率。印度透過基因序列，目前測得50例的Delta+。
印度科工委員會基因與綜合生物研究所（CSIRInstitute of Genomics and Integrative Biology）所長亞格拉沃（Anurag Agrawal）說：「當下沒有理由覺得新變種會比Delta更嚴重，但也沒理由認為它不是無害變種。」
劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（RavindraGupta）表示，雖然病毒本身常會出現重大顯著變異，「但Delt+不是」。他還說類似變異情況也出現在Alpha株，但沒有變得更危險，外界無需恐慌。
今年春天壓垮印度醫療負荷的一波復燃疫情已大為和緩，從高峰時每天單日新增30多萬例，降至目前約5萬例，但印度衛生官員仍呼籲慎防出現另一波疫情；印度的COVID-19疫情累計3010萬例確診、39萬多人病故，人口超過13億的印度，目前接種疫苗者僅佔4%。
已恢復正常生活的以色列，也正重新評估防疫規範；以國政府23日將原訂7月1日起開放外國人入境展延至8月1日，本週並在中部一個城鎮出現學童群聚感染後，將接種疫苗年齡放寬至12到15歲可施打。
以色列是全球疫苗接種率最高的國家地區之一，16歲以上者80%都已完整接種兩劑輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗，但對來勢洶洶的Delta株仍不敢掉以輕心。以色列到6月中都還維持單日新增10例左右，但24日新增卻已升溫成200多例。
以色列政府最高防疫顧問巴雷克（Ran Balicer）表示，初步顯示90%的新增很可能都是Delta變異株，且一半左右是尚未接種疫苗的16歲以下孩童。
路透社報導，澳洲今天宣布第一大城雪梨及周邊部分區域嚴格封城兩週，盼遏止已增至80多例的高傳染性Delta變異株。
雪梨市中心及東側近郊民眾超過100萬人已受這次Delta疫情而封城的影響，但衛生當局表示因傳染地區出現擴散，需要擴大防疫限制。這次擴大封城，將雪梨周邊的藍山（Blue Mountains）、中央海岸（CentralCoast）與臥龍崗（Wollongong）等地區都納入。
封城將持續到7月9日，期間除基本民生、就醫、上學可外出，其餘時間都得待在家中，新南威爾斯州其他地區也會限制公眾聚會，室內一律戴口罩。（譯者：陳亦偉/核稿）1100626