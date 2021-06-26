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澳洲以色列已嚴防　印度警告Delta又有新變種

▲新型冠狀病毒的高傳染性Delta變異株來勢洶洶，印度更警告Delta變種自身也出現變異。圖為印度4月及5月爆發大規模確診COVID-19，火葬場日以繼夜不停焚燒染疫身亡者遺體。（美聯社）
▲新型冠狀病毒的高傳染性Delta變異株來勢洶洶，印度更警告Delta變種自身也出現變異。圖為印度4月及5月爆發大規模確診COVID-19，火葬場日以繼夜不停焚燒染疫身亡者遺體。（美聯社）

中央社

2021-06-26 22:47:10｜2021-06-26 23:16:50

（中央社新德里/特拉維夫/雪梨26日綜合外電報導）新型冠狀病毒的高傳染性Delta變異株（首先現蹤於印度）來勢洶洶，澳洲雪梨局部封城、以色列政府重新實施室內戴口罩，在此同時印度警告Delta也出現變異。

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「華爾街日報」報導，Delta變異株已出現全球數十個國家地區，美國公衛官員也說Delta株很可能7月在美流行。英國科學家估計，Delta株比Alpha變異株（首先出現於英國）的傳染性高40%到80%，而Alpha株已比武漢的原始株傳染性強。

世界衛生組織（WHO）表示，Delta株已在疫苗接種不普及的地方擴散，包括在非洲。非洲已有14國出現Delta株，測得最多樣本者包含烏干達、民主剛果。

然而印度官員表示，Delta株自身又出現變種值得關切。英格蘭公共衛生署（PHE）表示，這種名為K417N的新變種已在包括英、美、日等至少11國出現。

印度官員將K417N稱為Delta+，科學家表示目前尚無證據顯示Delta+有更強傳染力與致死率。印度透過基因序列，目前測得50例的Delta+。

印度科工委員會基因與綜合生物研究所（CSIRInstitute of Genomics and Integrative Biology）所長亞格拉沃（Anurag Agrawal）說：「當下沒有理由覺得新變種會比Delta更嚴重，但也沒理由認為它不是無害變種。」

劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（RavindraGupta）表示，雖然病毒本身常會出現重大顯著變異，「但Delt+不是」。他還說類似變異情況也出現在Alpha株，但沒有變得更危險，外界無需恐慌。

今年春天壓垮印度醫療負荷的一波復燃疫情已大為和緩，從高峰時每天單日新增30多萬例，降至目前約5萬例，但印度衛生官員仍呼籲慎防出現另一波疫情；印度的COVID-19疫情累計3010萬例確診、39萬多人病故，人口超過13億的印度，目前接種疫苗者僅佔4%。

已恢復正常生活的以色列，也正重新評估防疫規範；以國政府23日將原訂7月1日起開放外國人入境展延至8月1日，本週並在中部一個城鎮出現學童群聚感染後，將接種疫苗年齡放寬至12到15歲可施打。

以色列是全球疫苗接種率最高的國家地區之一，16歲以上者80%都已完整接種兩劑輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗，但對來勢洶洶的Delta株仍不敢掉以輕心。以色列到6月中都還維持單日新增10例左右，但24日新增卻已升溫成200多例。

以色列政府最高防疫顧問巴雷克（Ran Balicer）表示，初步顯示90%的新增很可能都是Delta變異株，且一半左右是尚未接種疫苗的16歲以下孩童。

路透社報導，澳洲今天宣布第一大城雪梨及周邊部分區域嚴格封城兩週，盼遏止已增至80多例的高傳染性Delta變異株。

雪梨市中心及東側近郊民眾超過100萬人已受這次Delta疫情而封城的影響，但衛生當局表示因傳染地區出現擴散，需要擴大防疫限制。這次擴大封城，將雪梨周邊的藍山（Blue Mountains）、中央海岸（CentralCoast）與臥龍崗（Wollongong）等地區都納入。

封城將持續到7月9日，期間除基本民生、就醫、上學可外出，其餘時間都得待在家中，新南威爾斯州其他地區也會限制公眾聚會，室內一律戴口罩。（譯者：陳亦偉/核稿）1100626

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.04%94.96%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.91%35.09%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
39.32%60.68%
2021-06-25-2021-06-28
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