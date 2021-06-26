莫德納6／30配送各地 第一梯次64萬劑7／1啟動接種施打
中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，目前進口國內之274萬劑莫德納(Ｍoderna) COVID-19疫苗將陸續完成檢驗封緘，預計7月1日起，陸續配送至地方政府衛生局及指定醫療院所，並開放第一類至第八類對象接種。第一階段預計分配各地方政府衛生局約106萬劑，分兩梯次配送，第一梯次配送約64.3萬劑，預計於7月1日陸續配達，第二梯次配送約41.8萬劑，預計７月８日陸續配達。
記者許家禎／台北報導
2021-06-26 15:38:00｜2021-06-26 16:27:06
針對進口之274萬劑莫德納疫苗完成封緘，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，這批配送量為106萬2818劑，首批最快6/30就會陸續配送出去，讓大家7/1起可以施打。但他強調，106萬劑中還是會分兩梯次，第一梯次會配64萬3020劑，其中台北市9萬多、新北12萬、桃園市5.8萬等。
陳時中指出，第一批106萬配出去，把量定好，大家就能盤算如何來施打、預先做準備。這一批還是分兩次來發，第一次先六成配送出去，之所以不敢一次給106萬劑，是擔心疫苗儲存負20度，解凍可放28~30天時間。
他擔心一次配送，有些地方解凍後來不及使用，可能把疫苗浪費也可惜，因此先訂下配送量六成，之後再視地方施打情況，順利的話第二批就會順勢往下配發。
至於第二季的AZ，統計6/24有三萬多人完成兩劑的AZ，民眾獲得最大免疫的保護力。其他民眾從4/12~5/9已接種第一劑，離接種日間隔10~12周，也可透過醫院系統接種第二劑的疫苗。
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