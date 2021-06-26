莫德納6／30配送各地　第一梯次64萬劑7／1啟動接種施打

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，目前進口國內之274萬劑莫德納(Ｍoderna) COVID-19疫苗將陸續完成檢驗封緘，預計7月1日起，陸續配送至地方政府衛生局及指定醫療院所，並開放第一類至第八類對象接種。第一階段預計分配各地方政府衛生局約106萬劑，分兩梯次配送，第一梯次配送約64.3萬劑，預計於7月1日陸續配達，第二梯次配送約41.8萬劑，預計７月８日陸續配達。

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274萬劑