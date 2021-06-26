被張顯耀批疫苗乞丐　謝長廷列舉4點反擊

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謝長廷傍晚在臉書發文表示，打疫苗可以防範重症，任何人為自己健康去打，只要不走違法方式，基本上是生物本能的自保，祝福張顯耀在疫苗保護下，身體平安健康。
他說，不過，高雄市衛生局已經認定張顯耀違法而裁處罰鍰，而張顯耀的臉書文章，也有很多涉及違法問題。
謝長廷表示，首先是張顯耀臉書發文使用他的照片，「使用我的照片，我不主張肖像權」，但拍攝的中央社記者有著作權，擅自使用，已是違法行為，又在上面加上奇怪文字，也涉及道德和變造。
至於張顯耀在臉書發文提及「台灣注射AZ有146人副作用死亡」，謝長廷說，這不精確，也許通報有146人，但是否副作用引起，需要科學查證，至少經過解剖的幾位看不出跟疫苗有關，日本美國打輝瑞莫德納也有通報數千多人死亡，也查無因果關係，這點，AZ公司可以提出控告。
謝長廷表示，台灣疫苗接種速度緩慢，顯然一些謠言有起作用。如果因為張顯耀的不正確誤導，造成民眾恐慌，不敢去注射，接種率低，延誤防護，那就是傷害他人健康的惡，也涉嫌造謠。惡的力量大於善，社會無法進步，所以必須激濁掦清，加以糾正。
謝長廷說，日本送AZ的國家還有越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞以及太平洋國家，「AZ乞丐說」一下子駡了這麼多國家，再加上日本，對台灣形象不利，所以必須澄清只是少數人意見。
此外，針對張顯耀違規接種AZ疫苗，高雄市衛生局表示，經調查義大醫院未能提出張顯耀與院方工作相關佐證資料，因此對義大醫院開罰30萬元、張顯耀開罰1萬5000元。
日本外務大臣茂木敏充是在6月4日宣布，援贈台灣124萬劑英國阿斯特捷利康（AZ）疫苗，成就台日兩國間疫苗外交的佳話，茂木敏充另於6月25日表示，決定7月中旬前對台灣追加提供100萬劑AZ疫苗。（編輯：曹宇帆）1100626