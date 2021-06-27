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直播／防堵Delta病毒傳播鏈擴大？陳時中下午2點最新說明

▲Delta印度變異株入侵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日下午2時召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。（圖／資料照，指揮中心）
▲Delta印度變異株入侵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日下午2時召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。（圖／資料照，指揮中心）

記者顏真真/台北報導

2021-06-27 13:50:36

Delta印度變異株入侵台灣，祕魯祖孫感染Delta變種病毒返台，在居家檢疫期間仍傳染給鄰居，引發屏東群聚感染，整起傳播鏈累計12人確診，其中6人已確定感染Delta變異株，其他人則待基因定序，指揮中心也祭出5大措施防堵，但能否阻止Delta病毒傳播鏈持續擴大？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日下午2時將再出面召開記者會，說明最新疫情及防疫作為，讓《NOWnews今日新聞》鏡頭帶大家一起來關心。

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指揮中心昨日指出，屏東新冠肺炎Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人（案13332、13333）及案14298、14407、14408、14409。該起群聚事件指標個案為當地白牌司機（案14298），經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者（案14409）確診，而案14409的2位家人（案14407、14408）亦同時確診，其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動的接觸者採檢後確診。

為避免感染擴大，指揮中心也已採取5大相關應變措施，包括精準疫調並擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢，截至6月25日案14298群聚相關接觸者匡列136人、共居家隔離99人、自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人，接觸者持續擴大匡列中。此外，6月24日起於當地設置社區篩檢站，籲請足跡重疊民眾篩檢，並加強民眾溝通配合篩檢，截至6月25日PCR篩檢共419人皆為陰性；另針對確診個案公布社區足跡點，並完成公共場所消毒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.85%95.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.11%36.89%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.84%63.16%
2021-06-25-2021-06-28
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