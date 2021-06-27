直播／防堵Delta病毒傳播鏈擴大？陳時中下午2點最新說明
Delta印度變異株入侵台灣，祕魯祖孫感染Delta變種病毒返台，在居家檢疫期間仍傳染給鄰居，引發屏東群聚感染，整起傳播鏈累計12人確診，其中6人已確定感染Delta變異株，其他人則待基因定序，指揮中心也祭出5大措施防堵，但能否阻止Delta病毒傳播鏈持續擴大？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（27）日下午2時將再出面召開記者會，說明最新疫情及防疫作為，讓《NOWnews今日新聞》鏡頭帶大家一起來關心。
記者顏真真/台北報導
2021-06-27 13:50:36
指揮中心昨日指出，屏東新冠肺炎Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人（案13332、13333）及案14298、14407、14408、14409。該起群聚事件指標個案為當地白牌司機（案14298），經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者（案14409）確診，而案14409的2位家人（案14407、14408）亦同時確診，其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動的接觸者採檢後確診。
為避免感染擴大，指揮中心也已採取5大相關應變措施，包括精準疫調並擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢，截至6月25日案14298群聚相關接觸者匡列136人、共居家隔離99人、自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人，接觸者持續擴大匡列中。此外，6月24日起於當地設置社區篩檢站，籲請足跡重疊民眾篩檢，並加強民眾溝通配合篩檢，截至6月25日PCR篩檢共419人皆為陰性；另針對確診個案公布社區足跡點，並完成公共場所消毒。
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