自行解封嗎？她見「百貨1亂象」怒了　網戰翻：不能怎樣

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原PO透露，店長日前接到一組客人，在結帳時閒聊問「是剛下班過來購買嗎？」沒想到客人竟回「沒有，出來玩的」，她聽完瞬間傻眼，氣炸直呼「請大家不要存著僥倖心態，看了真的好生氣！現在大家是自行宣布解封嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「真的超煩…我們認真防疫，害怕疫情的人算什麼」、「沒有發生在自己家人身邊，大家永遠都無感，覺得疫情沒什麼」、「現在暑假更閒了，所以超多人出去」、「現在台灣會爆也不用怪政府了啦，看看現在的百貨公司就知道為什麼」、「就選擇在家好好防疫，至少生病機率低很多」、「不就確診人數變少，一堆人就開始耍寶了」。
另外，也有不少人認為，「大家可能真的防疫疲勞了，但是出來玩的我還是不認同」、「要健康還是玩樂都是自己的選擇，待在家的人也不是為了配合政府，就是自保而已」、「政府也沒有規定不行啊，雖然我也覺得這樣很危險…但也不能怎樣」、「等到清零才願意解封，那真的是癡人說夢，現在趨緩已經是很好的現象了」。
針對百貨公司的人潮，中央流行疫情指揮中心曾宣布，會對超市、超商、百貨及賣場進行人流管制，加強出入口及人流管控，並採取市內1人1坪控管。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。