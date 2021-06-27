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自行解封嗎？她見「百貨1亂象」怒了　網戰翻：不能怎樣

▲有網友發現，百貨公司的人潮開始變多，讓她不禁想問「現在逛街是什麼心態？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友發現，百貨公司的人潮開始變多，讓她不禁想問「現在逛街是什麼心態？」（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-27 12:01:09

台灣疫情尚未平息，全台三級警戒再度延長至7月12日，指揮中心也呼籲大家減少不必要的外出。不過，就有網友指出，自己在百貨公司上班時，發現已經開始出現大量的人潮，甚至聽到有客人說「是出來玩的」，讓她傻眼直呼「現在大家是自行宣布解封嗎？」貼文也引起網友熱議。

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原PO在《Dcard》表示，百貨公司最近開始出現人潮，尤其假日的顧客量更是多得驚人，而其中具有目的性的客人佔少數，大多人來都是為了消耗時間、逛街，大多顧客看完商品都說「有活動時再過來購買」，讓她不禁想問「好想知道現在出來逛街的心態是什麼？」

原PO透露，店長日前接到一組客人，在結帳時閒聊問「是剛下班過來購買嗎？」沒想到客人竟回「沒有，出來玩的」，她聽完瞬間傻眼，氣炸直呼「請大家不要存著僥倖心態，看了真的好生氣！現在大家是自行宣布解封嗎？」

▲原PO透露，有聽到某組客人說「是出來玩的」，讓她相當氣憤。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO透露，有聽到某組客人說「是出來玩的」，讓她相當氣憤。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「真的超煩…我們認真防疫，害怕疫情的人算什麼」、「沒有發生在自己家人身邊，大家永遠都無感，覺得疫情沒什麼」、「現在暑假更閒了，所以超多人出去」、「現在台灣會爆也不用怪政府了啦，看看現在的百貨公司就知道為什麼」、「就選擇在家好好防疫，至少生病機率低很多」、「不就確診人數變少，一堆人就開始耍寶了」。

另外，也有不少人認為，「大家可能真的防疫疲勞了，但是出來玩的我還是不認同」、「要健康還是玩樂都是自己的選擇，待在家的人也不是為了配合政府，就是自保而已」、「政府也沒有規定不行啊，雖然我也覺得這樣很危險…但也不能怎樣」、「等到清零才願意解封，那真的是癡人說夢，現在趨緩已經是很好的現象了」。

針對百貨公司的人潮，中央流行疫情指揮中心曾宣布，會對超市、超商、百貨及賣場進行人流管制，加強出入口及人流管控，並採取市內1人1坪控管。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.3%94.7%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.25%35.75%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.69%63.31%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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繼續作答
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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