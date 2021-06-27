中國批准兩大科技國企合併　與美國競爭打造「IT航母」

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中國電子科技集團市值約6403億人民幣，擁有20萬名員工，47家國家級研究院、多家上市公司，與解放軍關係密切，為軍隊提供雷達、電子設備以及IT基礎設施等資訊技術，美國商務部2018年曾對該集團旗下的子公司進行制裁，包括全球最大的監視器製造商海康威視（Hikvision）。
中國普天公司員工約2萬人，2020年曾入選中國「電子信息競爭力百強企業榜單」第11名，主要發展無線通訊和安全通訊，為中國政府的網路、電信設備提供半導體，此外還涉及智慧都市、新能源汽車（電動車）的充電服務。
《日經亞洲》引述中國企業聯合會研究員劉興國的見解，中國電子科技與中國普天合併，能夠專注於電子、IT領域的重要發展。這兩家公司共控制15家在上海、深圳、香港上市的子公司，北京近期持續推動國有企業改革重組，希望擴大相關領域的公司規模，同時精簡中長期營運成本。
國資委秘書長彭華崗今年2月透露，2020年的最後一個5年經濟規劃，也包括12組中央企業合併。中化集團、中國化工兩大國有化工企業上個月完成合併，成立控股公司，國資委負責人郝鵬表示，在新的5年計畫，將力爭把國有資本、國有企業做強、做優、做大。
中國媒體引述電信分析師付亮的見解，重組、混改是未來國企央企的發展趨勢。十四五規劃將有一系列重磅政策出台，對國有資本與結構調整、佈局。中國財政部數據顯示，今年前5個月全國國有及國有控股企業利潤總額為1.79萬億元，同比增長1.7倍，兩年平均增長率為13.5%。《日經亞洲》評論，合併看起來讓企業體變得龐大，但這個過程並不會自動轉化為更強的競爭力與效率，合併後的資源分配和業務重整才是關鍵。