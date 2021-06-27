COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

豬哥亮愛女居家快篩「血狂流」　驚人真相曝光

▲謝金晶在家削梨子削到手噴血，索性就進行居家快篩了。（圖／翻攝謝金晶IG）
▲謝金晶在家削梨子削到手噴血，索性就進行居家快篩了。（圖／翻攝謝金晶IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-27 16:14:16｜2021-06-27 16:15:38

台灣疫情持續延燒，而近來快篩劑開賣，許多人都紛紛採買來自我檢驗。豬哥亮愛女謝金晶也買來檢測，但在今（27）日凌晨卻在社群媒體上曬出血跡斑斑的照片，嚇壞不少人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝金晶在IG的限時動態上貼出3張照片，第一張照片是衛生紙上都是血跡，還有受傷的手指，看得讓人怵目驚心；第二張、第三張照片都是快篩劑，她提到：「既然都流血了，那就順便篩一下吧！各位觀眾～一條線。」證明自己是健康的、沒有染疫。

▲謝金晶在家削梨子削到手，索性就進行居家快篩了。（圖／翻攝謝金晶IG）
▲▼謝金晶因為剛好手流血，便使用快篩劑，沒想到流血的模樣引起粉絲關心。（圖／翻攝謝金晶IG）
▲謝金晶在家削梨子削到手，索性就進行居家快篩了。（圖／翻攝謝金晶IG）
而之所以會有充滿血跡的照片，她表示：「其實是削梨子削到手，本來是今天才要來篩，結果昨晚削梨子削到見紅，趕快叫家人幫我打開試劑滴幾滴下去，不想浪費了。」此外，據了解，現在的疫情快篩劑有分為鼻腔採檢、指尖血檢測2種，謝金晶所使用的即是必須要以血液來檢測的款式。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

家用快篩試劑套組上市，你有意願去買來檢測嗎？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀