豬哥亮愛女居家快篩「血狂流」　驚人真相曝光

台灣疫情持續延燒，而近來快篩劑開賣，許多人都紛紛採買來自我檢驗。豬哥亮愛女謝金晶也買來檢測，但在今（27）日凌晨卻在社群媒體上曬出血跡斑斑的照片，嚇壞不少人。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-06-27 16:14:16｜2021-06-27 16:15:38
謝金晶在IG的限時動態上貼出3張照片，第一張照片是衛生紙上都是血跡，還有受傷的手指，看得讓人怵目驚心；第二張、第三張照片都是快篩劑，她提到：「既然都流血了，那就順便篩一下吧！各位觀眾～一條線。」證明自己是健康的、沒有染疫。
而之所以會有充滿血跡的照片，她表示：「其實是削梨子削到手，本來是今天才要來篩，結果昨晚削梨子削到見紅，趕快叫家人幫我打開試劑滴幾滴下去，不想浪費了。」此外，據了解，現在的疫情快篩劑有分為鼻腔採檢、指尖血檢測2種，謝金晶所使用的即是必須要以血液來檢測的款式。
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