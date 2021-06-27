澳洲重新整編特種部隊　反制中國進逼太平洋區域

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報導指出，有關澳軍「總司令」的職權重整，將會是澳洲75年來最重大的軍方和民間政務職權調整。
據現行澳洲憲法第68條指出，目前澳洲聯邦軍總司令的職權，是屬於英國女王的代表澳洲總督（Governor-General）所有。
「每日電訊報」、「前鋒太陽報」的報導提到，為反制中國進逼太平洋地區，澳軍將重新整編特種部隊的方向，是既要能應付緊急的常規作戰要求，同時亦要建立針對「非傳統戰爭」（unconventional warfare）的編制。
據報導，日後澳洲軍隊將會編列精銳部隊，以聯同澳洲安全情報組織（Australian SecurityIntelligence Organisation, ASIO）對付威脅國家的行動；同時，亦要配合澳洲秘密情報局（AustralianSecret Intelligence Service，ASIS）對付「灰色地帶混合戰爭」（grey zone hybrid war）。
報導指出，澳軍的任務將包括阻止外國特務在澳洲部署干預行動、竊取國家機密，以及勘測重要基本建設等；同時澳軍也將需要擴散至太平洋地區，與薩摩亞（Samoa）、斐濟（Fiji）、東加（Tonga）、索羅門群島（Solomon Islands）、巴布亞紐幾內亞（Papua NewGuinea）和大溪地（Tahiti）等太平洋島國盟友，並與當地部隊合作。
報導提到，為應付中國於太平洋地區的軍事擴張，澳軍必須迅速調整的重點之一，是跳脫過去針對中東地區的「有限度作戰思維」，並且移轉至全新的作戰方式；其中包括採用無人機和自動感應等科技，以執行大規模海上和空中介入行動。
報導還提到，由於預料中國將會試圖散播假消息，故此未來澳軍必須要密切地掌握第一手區域地緣資訊，並且密切地確認澳洲與太平洋島國軍方的關係。
針對澳洲軍方未來的調整方向，現任澳洲國防部助理部長（Assistant Minister for Defence）海斯迪（Andrew Hastie）強調，由澳軍參與對付外國干預的思維，是有需要的。
海斯迪援引英國的例子，指2018年有俄羅斯特工在英國落網，並且被控殺害定居英國的前俄國間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）；海斯迪相信，類似的事件「完全有可能」在澳洲發生，故此軍方設立特種部隊對付外國間諜活動和外國干預是合理的做法。
海斯迪強調，澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）曾作出警告，指澳洲正前所未有地遭遇外國間諜和海外勢力干預的威脅，而且比冷戰時期還要嚴重。
澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（MikeBurgess）於去年2月公開指出，有些國家企圖影響澳洲的議員、政府官員、媒體從業人員、商業領袖和大學師生；他指澳洲「所面臨來自外國間諜和海外勢力干預的威脅，正處於史無前例的狀態」；而且「比冷戰高峰時期還嚴重。」
儘管勃吉斯並未指出是哪些國家滲透澳洲，但當時澳洲多家媒體引述分析家指出，勃吉斯所指威脅澳洲的幕後「藏鏡人」就是中國；對此，勃吉斯以及澳洲政府並未提出反駁。
另外，近年「灰色地帶」衝突議題引起國際興論關注，主要源自丹麥哥本哈根大學軍事研究中心研究員雅各布森（André Ken Jakobsson）自2018起，針對中國染指北極圈所採取「戰爭與和平之間」的「混合戰」行為，將之命名為「灰色地帶」；亦即中國將衝突抑制於戰爭門檻之下，同時利用一切手段和資源來爭取達成其政治目標。（編輯：高照芬）1100627