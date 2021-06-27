東京疫情續升溫　江之島出遊人潮大幅增加

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東京都截至今天為止的一週平均每天新增477.4例，是前一週平均的123%。
東京都至今累計病例數17萬2427例，包括2223例死亡病例；重症患者數跟昨天同為37人。
鄰近東京都同屬首都圈的神奈川縣今天新增204例確診病例，連續3天單日新增逾200例，較上週同天增加42例。
TBS電視台報導，26日是東京都等7都道府縣解除「緊急事態宣言」後的第一個週末，從行動電話位置資訊得知，不少觀光地出遊人潮大幅增加。
例如鄰近東京都的神奈川縣觀光勝地江之島，昨天下午3時人潮跟前一週同時段相比大幅增加了320.8%；東京都近郊的高尾山也較上週同時段增加102.2%。
長野縣觀光景點上高地昨天下午3時的人潮，較上週同時段增加80.9%；三重縣伊勢神宮人潮較上週同時段增加92.2%；熊本城人潮較上週增加134.3%。
昨天下午3時在東京都市中心的澀谷中央街人潮，較上週同時段增加10.3%；銀座站人潮較上週增加18.8%；新橋站人潮較上週同時段增加34.9%。
朝日新聞報導，面對東京都新增確診病例增加的趨勢，負責日本政府防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔今天在電視節目上說，若有必要，將針對目前正實施「防止蔓延等重點措施」地區發布「緊急事態宣言」，政府會毫不猶豫彈性應對。
西村說，包括東京都在內的首都圈，疫情已明顯從減少趨勢轉變為增加趨勢；他也談到再度發布「緊急事態宣言」的可能性。
東京都因為解除宣言，只要符合一定要件的餐飲店都能恢復提供酒類。談到這項鬆綁措施，西村說，必須檢討採取進一步的強化防疫對策，意味著有可能再度禁止店家供酒。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100627