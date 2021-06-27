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他辦紓困被拒絕！一看原因「申請人入監」愣：我人還在這

▲行政院通過紓困4.0精進措施，不過卻有網友在線上申請時遭拒絕，不符資格的理由竟然是「申請人入監」，這就讓他不禁傻眼直呼「我人還在這欸」。（圖／行政院提供）
▲行政院通過紓困4.0精進措施，不過卻有網友在線上申請時遭拒絕，不符資格的理由竟然是「申請人入監」，這就讓他不禁傻眼直呼「我人還在這欸」。（圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-27 23:03:32

為因應台灣各行各業受疫情衝擊影響，行政院拍板推出「紓困4.0」以及後續的精進方案，希望擴大補助族群、放寬紓困條件，衛福部也擴大加發5項紓困措施。不過有民眾上網進行線上申請卻看到核定結果是「申請人入監」，傻眼結果更讓他忍不住直呼「我人還在這好端端的呀」，畫面曝光後掀起超過萬人紛紛湧入朝聖。

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三級警戒持續超過一個月，不少行業叫苦連天，希望透過紓困貸款方案渡過疫情，不過日前有名網友上網申請紓困，過沒多久卻收到回覆指出「經核定後，您不符合請領資格」，往下一看卻發現遭拒絕的原因竟然是「申請人入監」，這也讓他相當傻眼，無奈直呼「什麼東西啦！入監到底是什麼啦！我人還在這好端端的呀」。

▲申請紓困結果卻跳出不符合請領資格的原因是「申請人入監」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）
▲申請紓困結果卻跳出不符合請領資格的原因是「申請人入監」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）
截圖在臉書社團「爆廢公社二館」張貼後，留言串底下也有許多網友不禁紛紛笑翻，更有不少人調侃回應「好辛苦喔你，為了紓困逃獄值得嗎」、「你先申請假釋，然後再申請看看」、「很多通緝犯都不知道自己被通緝！」、「你應該申請緩刑不是紓困」、「不要為了申請限制一堆的紓困一錯再錯，自首搞不好可以減刑」。

不過也有遇到類似情況的網友留言「這是真的…我家人的也出現這樣…」、「這是看家戶的人資格，會不會是有人被通緝，而系統認定是再入監條件裡，所以判定不符合」、「說不定你的身分證被他們查到投保在矯正署阿！或是跟別人身分證號重複，另一個人投保在矯正署，打電話去問問看」、「我剛剛打到1957了，他請我明天早上再看一次，如果還是一樣就要到公所去詢問了」。（編輯：楊智傑）

▲紓困4.0再加碼，紓困貸款117萬人從寬從速認定。（圖／國發會提供）
▲紓困4.0再加碼，紓困貸款117萬人從寬從速認定。（圖／國發會提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
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2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.56%94.44%
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您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
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能，要回復正常生活多少要靠這個
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35.33%64.67%
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