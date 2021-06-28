NBA／因選帥過程遭批評 美媒爆Lillard恐產生離隊念頭
在本季季後賽首輪出局之後，外傳Damian Lillard有了心生離開拓荒者的想法，不過在球隊選帥過程發生的一些事情，恐怕會讓本來藏在心裡的想法化為現實。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-28 07:20:11｜2021-06-28 07:25:12
根據《雅虎體育》記者Chris Haynes報導，過去一向標榜自己「忠誠」標籤的Lillard可能會因為在聘請球隊新任總教練過程所遭受的批評，以及對拓荒者能否建立一支冠軍球隊的擔憂，而促使他最終離隊。
Lillard一直忠於波特蘭，很大程度上是因為他在此受到龐大球迷的愛戴。但在過去的幾天裡，他看到一些同樣的粉絲在社交媒體上因為選帥一事而攻擊自己。
此前有報導指出拓荒者準備讓前冠軍控衛Chauncey Billups接任主帥，但他卻因為早年的性侵案而遭受到質疑。不過儘管Lillard和前者有點私交，但其實這次選帥所推出的幾位候選人，都不是來自他的意見。
拓荒者2019年打進西區決賽，但最近兩個賽季都是首輪出局，Lillard希望能在巔峰時期衝擊冠軍，不過目前為止拓荒者還沒有為他做出有效的引援。
近期Lillard也在個人社群網站上寫道，「有時候不是人做出了改變，而是他們的面具掉下來了。」引人遐想。