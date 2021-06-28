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高雄海神宣告成立　隊徽正式登場

▲高雄海神隊徽正式曝光。（圖／高雄海神提供）
▲高雄海神隊徽正式曝光。（圖／高雄海神提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-06-28 09:16:00｜2021-06-28 09:18:55

職籃聯盟 T1 League 即將於 11 月 27 日開季，高雄海神籃球隊作為高雄在地指標職業 球隊，今日(28)宣告正式隊名為「高雄海神職業籃球隊 KAOHSIUNG AQUAS」。

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高雄身為海洋城市，生活與發展都與海息息相關，以掌管海洋一切事物的「海神」為 隊名，傳達球隊以海洋為根基，主宰台灣職業籃球的決心。地球有 70% 的表面積被水 覆蓋，人體內更有 70% 為水份，海水不只是生命的源頭，更是推動這座城市前進的動 力，自廣闊、包容性極強的海洋汲取靈感，海神的英文隊名 AQUAS 由此而生。

LOGO 隊徽的設計理念以高雄在地海洋、港口大船、燈塔作為概念元素，結合顛覆刻 板印象的「女海神」構成球隊視覺主體，透過清新堅毅的形象力量，帶給球迷朋友全 新籃球體驗。

主要色調以深海靛、晴空藍、海神綠作為基底。沉穩的深海靛不僅象徵著雄厚根基與 底蘊，更向極具包容力的南方海洋致敬;一望無際的晴空藍，象徵為台灣職業運動帶 來清新氣象;海神綠的靈感則來自於高雄一號港口的綠燈塔，象徵高雄海神隊不僅是 為了守護南方海洋與堅信的價值而戰，也成為高雄籃球的新指標。

女海神隊徽剛柔並濟 綠燈塔、三叉戟守望捍衛高雄籃球

高雄是一座偉大的海洋城市，我們也相信，只有把握最高雄的在地元素，才能扎根在這座城市中，「AQUAS」隊徽由主要三元素構成:

國揚集團創辦人侯西峰曾在 CBA 時期擁有高雄戰神隊，如今二女兒侯嘉騏出任球團董 事長兼領隊，除了有接班傳承的意義以外，管理階層更期盼為陽剛的職籃環境帶入顛 覆傳統的不同聲音，特別採用女海神形象做為主體，透過其溫柔堅毅的特質，守望高 雄籃球。三角形輪廓的隊徽融入大船出港的意象，代表女海神自南方率隊出航，為守 護南方的海一戰。

▲高雄海神隊徽正式曝光。（圖／高雄海神提供）
▲高雄海神隊徽正式曝光。（圖／高雄海神提供）
 

高雄一號港口綠燈塔是在地指標，守望著港口、堅定看顧著海上的運行，象徵高雄海 神隊不僅是為了守護南方海洋與堅信的價值而戰，更將帶領高雄的籃球重返榮光。

▲高雄海神隊徽正式曝光。（圖／高雄海神提供）
▲高雄海神隊徽正式曝光。（圖／高雄海神提供）
 

高雄海神字首 K(Kaohsiung)，海神 A(Aquas)組合而成的三叉戟，象徵承載著屬 於在地的豐沛籃球能量，是出海征戰、抵禦侵犯的武器，更與燈塔防禦的意象互補， 象徵高雄海神隊攻守兼備，展現捍衛高雄的決心。

▲高雄海神隊徽正式曝光。（圖／高雄海神提供）
▲高雄海神隊徽正式曝光。（圖／高雄海神提供）
 

高雄海神隊以 LOGO 隊徽作為第一波釋出，隨著賽事如火如荼籌備中，後續也將會有 更多視覺元素一一揭露，敬請期待。

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