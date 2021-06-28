高雄海神宣告成立　隊徽正式登場

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LOGO 隊徽的設計理念以高雄在地海洋、港口大船、燈塔作為概念元素，結合顛覆刻 板印象的「女海神」構成球隊視覺主體，透過清新堅毅的形象力量，帶給球迷朋友全 新籃球體驗。
主要色調以深海靛、晴空藍、海神綠作為基底。沉穩的深海靛不僅象徵著雄厚根基與 底蘊，更向極具包容力的南方海洋致敬;一望無際的晴空藍，象徵為台灣職業運動帶 來清新氣象;海神綠的靈感則來自於高雄一號港口的綠燈塔，象徵高雄海神隊不僅是 為了守護南方海洋與堅信的價值而戰，也成為高雄籃球的新指標。
女海神隊徽剛柔並濟 綠燈塔、三叉戟守望捍衛高雄籃球
高雄是一座偉大的海洋城市，我們也相信，只有把握最高雄的在地元素，才能扎根在這座城市中，「AQUAS」隊徽由主要三元素構成:
國揚集團創辦人侯西峰曾在 CBA 時期擁有高雄戰神隊，如今二女兒侯嘉騏出任球團董 事長兼領隊，除了有接班傳承的意義以外，管理階層更期盼為陽剛的職籃環境帶入顛 覆傳統的不同聲音，特別採用女海神形象做為主體，透過其溫柔堅毅的特質，守望高 雄籃球。三角形輪廓的隊徽融入大船出港的意象，代表女海神自南方率隊出航，為守 護南方的海一戰。
高雄一號港口綠燈塔是在地指標，守望著港口、堅定看顧著海上的運行，象徵高雄海 神隊不僅是為了守護南方海洋與堅信的價值而戰，更將帶領高雄的籃球重返榮光。
高雄海神字首 K(Kaohsiung)，海神 A(Aquas)組合而成的三叉戟，象徵承載著屬 於在地的豐沛籃球能量，是出海征戰、抵禦侵犯的武器，更與燈塔防禦的意象互補， 象徵高雄海神隊攻守兼備，展現捍衛高雄的決心。
高雄海神隊以 LOGO 隊徽作為第一波釋出，隨著賽事如火如荼籌備中，後續也將會有 更多視覺元素一一揭露，敬請期待。