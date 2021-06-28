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桌球／傳奇！波爾歐錦賽登基　奪生涯第8座男單冠軍

▲德國名將Timo Boll歐錦賽奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國名將Timo Boll歐錦賽奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-28 10:19:11

桌球歐錦賽今日落幕，德國名將Timo Boll以40歲的高齡擊敗了同胞好手Dimitrij Ovtcharov，拿下生涯第8座的歐錦賽男單冠軍，寫下屬於自己的傳奇紀錄。

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在歐洲德國在桌球項目上是一支獨秀，北屆歐錦賽他們全部的5個項目中贏得了其中的4冠。女單方面由Petrissa Solja擊敗單曉娜奪冠，同時兩人還搭檔贏得了女雙冠軍；混雙則由華裔帥哥邱黨搭檔Benedikt Duda拿下冠軍。唯一沒有落入德國手中的是男雙項目，由俄羅斯組合Lev Katsman/Maksim Grebnev摘下。

Boll這次歐錦賽狀態絕佳，16強時以4:3險勝Duda，是本屆賽會打得最辛苦的一場；之後在8強和4強他連續拍落了Anton Kallberg和Mattias Falck兩位瑞典好手，決賽在以9:11、11:6、11:9、11:8、11:8擊敗Ovtcharov，摘下冠軍。

算上這一金，Boll生涯在歐錦賽上獲得了27枚獎牌，賽後受訪時他表示，「一開始的時候我有點緊張，已經一年沒有參加過國際比賽了，能再次為獎牌去奮鬥很奇妙，過去兩天我打了4場很困難的比賽，能在奧運會之前有這樣的表現是個好的信號，我依然有能力去獲得獎牌。」

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