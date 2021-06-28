疫情影響公投關注度？江啟臣：不代表立場會改變

台灣新冠肺炎疫情因為印度Delta變種病毒株入侵，以至近日又逐漸升溫。而由國民黨發起連署且成案的各項公投案，即將在8月28日進行公民投票，因為疫情緣故，外界也關心是否如期舉辦。而近日來因為疫情緣故，各項宣傳活動取消，也讓民眾對公投案的關注度降低，不過國民黨主席江啟臣則表示，民眾現階段關心疫情對公投熱度不高，但並不代表對公投立場的改變，民意心意已決，只差是否能出門投票而已。





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江啟臣今（28）日上午接受廣播節目的電話訪問時，被問到近日來外界關注828公投是否延期，中選會即將在7月2日進行討論一事，江表示，公投和疫情都是全國性的，中選會和疫情指揮中心的意見是主要意見，其他人沒辦法單獨決定，民眾最關心的是防疫能不能落實。





江啟臣強調，雖然民眾現階段最關心的莫過於疫情、疫苗、紓困、解封等4個大項目，相較之下對於公投的關注度並沒有像之前那麼高，但並不代表民眾對於公投相關議題的立場有所改變。「民怨是沸騰的。」江啟臣說，很多議題民眾心意已決，只是要不要出門投票而已。





不過針對疫情，江啟臣也坦言，如果三級警戒持續，就有可能沒辦法舉辦公投。但就算828前台灣有辦法回歸到二級警戒以下，中央也必須要定出詳細規則、配套，都要講清楚也要提前因應，必須兼顧落實防疫和保障民權，不管做什麼決定，要有足夠時間讓人民準備。









