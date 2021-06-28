NBA／末節20分！Middleton狂砍38分　公鹿逆轉拿下東決G3

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次節公鹿一度靠著Giannis Antetokounmpo的灌籃追到只落後2分，但接著老鷹兩顆三分球命中，打出一波8:0攻勢；接著客隊在Middleton的帶領下連得10分，半場打完兩隊以56:56戰成平手。
易籃再戰後，Young再度爆發，個人連拿11分讓老鷹重新取得領先，公鹿曾打出一波7:0的反擊，不過主場軍還是以2分的優勢進入到末節。最後12分鐘兩隊打得很膠著，互換領先多次，變成Middleton和Young的飆分大戰。
比賽進入到最後5分鐘，公鹿靠著Middleton的三分命中取得超前，之後他又跳投和上籃命中，幫助球隊取得7分領先；反觀老鷹陷入得分荒，在將近3分半鐘的時間內只得2分。
之後Antetokounmpo禁區單打得手，老鷹落後的分數越來越多，不得已採取犯規戰術，送對手上罰球線，但效果不彰。在命中率無法提升的情況下，比賽結果也就此決定。
此役Young一雪前恥，爆發攻下全隊最高的35分， Danilo Gallinari板凳出發砍下18分，Kevin Huerter和J.Collins分別得到11分和13分，團隊這場投進了15顆三分球，但禁區得分卻以34:56懸殊落後。
公鹿方面，Antetokounmpo得到33分11籃板4助攻，前兩場手感冷的Middleton這場終於爆發，得到38分11籃板7助攻，Jrue Hokiday這一場只得6分，但有12次助攻。