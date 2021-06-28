NBA／字母哥再砍30分10籃板 單季10次媲美3大名人堂內線
雖然東區決賽第3戰的主角是單節20分、全場38分的Khris Middleton，不過「字母哥」Giannis Antetokounmpo在此役的表現依然十分亮眼，他全場得到33分11籃板4助攻，追上幾位前輩所寫下驚人紀錄。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-28 11:26:23
今年公鹿復仇了熱火，又擊敗了外界看好的奪冠熱門籃網，球隊兩大外線主力Jrue Holiday及Middleton的比賽內容一直起起伏伏，唯有Antetokounmpo一直相當穩定，堪稱隊內擎天柱。
這場比賽公鹿開賽就落後多達15分，Antetokounmpo在內線給老鷹造成的壓力，讓球隊得以慢慢咬回比數；之後Middleton在末節接管戰局，讓他們得以在客場取勝。
這是Antetokounmpo今年季後賽第10次單場得到超過30分、10籃板的數據，成為聯盟史上自1963年以來第4位單季季後賽10次單場砍下「30分10籃板」的球員。
此前3人為「鯊魚」Shaquille O'Neal、「美夢」Hakeem Olajuwon、「天勾」Kareem Abdul-Jabbar，他們的共同身分為名人堂球星。