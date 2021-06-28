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澳媒揭中國呈聯合國文件　認人造病毒可能危害人類

▲稍早揭密中國將病毒武器化，以及武漢P4實驗室曾飼養蝙蝠的澳洲記者馬克森，昨天公開一份中國呈交聯合國的文件，提到中國承認人工病毒實驗室外洩風險足以禍及全人類。（圖／研之有物）
▲稍早揭密中國將病毒武器化，以及武漢P4實驗室曾飼養蝙蝠的澳洲記者馬克森，昨天公開一份中國呈交聯合國的文件，提到中國承認人工病毒實驗室外洩風險足以禍及全人類。（圖／研之有物）

中央社

2021-06-28 14:28:00

（中央社記者丘德真雪梨28日專電）稍早揭密中國將病毒武器化，以及武漢P4實驗室曾飼養蝙蝠的澳洲記者馬克森，昨天公開一份中國呈交聯合國的文件，提到中國承認人工病毒實驗室外洩風險足以禍及全人類。

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「澳洲人報」（The Australian）調查記者兼澳洲「天空新聞」（Sky News）節目主持人馬克森（SharriMarkson），昨天公開一份中國政府於2011年11月23日呈送聯合國「禁止發展、生產及儲存生物及有毒武器公約」（Convention on the Prohibition of theDevelopment, Production and Stockpiling ofBiological and Toxin Weapons）締約國第七次審查會議的文件；內容提到，中國政府承認人工病毒實驗室存有病毒意外外洩風險，並足以危害全體人類。

馬克森在昨天「天空新聞」播出節目中指出，過去一年半以來，曾有多位科學家提出武漢病毒研究所（Wuhan Institute of Virology）可能意外洩漏病毒，但一度被斥為「陰謀論」；而現在從中國政府發出的文件看來，顯示連中國政府也承認，實驗室意外導致人工病毒洩漏，是有可能發生的事情。

據「澳洲人報」今天報導指出，有關文件提到人工病毒研究可以讓「生物戰攻擊更為隱匿」，進而「大大地增加生物武器的破壞力」。

該文件提到「外源基因（foreign genes）或者病毒可以無症狀地被導入至目標群體之中」，進而「隱匿地發動生物武器攻擊」。

「澳洲人報」透露，在美國情報機構針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）到底是否自然形成，還是源自中國軍方背景實驗室的調查過程中，調查人員發現上述文件。

「澳洲人報」強調，目前並無證據顯示2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）是生物武器，也沒有證據顯示中國已經發動生物武器攻擊。

但報導同時指出，上述文件顯示中國政府坦承「實驗室中的合成人工病源體（synthesising man-madepathogens）」潛在著有危害人類的極端風險。

文件提到，在生物科技的合成生物（Syntheticbiology）研究和應用過程中，可能會意外地「引發新的、高危害性的人造病源體（hazardous man-madepathogens），並造成前所未見的後果」。

馬克森昨天於「天空新聞」節目中指出，中國政府很清楚，人工病毒自實驗室外洩的風險是存在的，因此才會於2011年向聯合國呈交上述文件。

曾於2020年接受美國國務院委託領導疫情調查專責小組，目前於華府智庫哈德遜研究所（HudsonInstitute）擔任高級研究員的艾薛爾（David Asher）向「天空新聞」指出，上述文件的重要性在於它顯示中國政府早已清楚地了解到，藉由人工病毒實驗，是可以進一步發展成具威力的生物武器。

馬克森5月初於「澳洲人報」爆料，揭露中國軍方科學家和高階公衛官員曾於2015年撰寫文件，內容提到將SARS冠狀病毒武器化的構想，並預料第三次世界大戰將會使用生物武器；馬克森在報導中表示，美國國務院於去年5月已掌握有關文件。另在6月中，她又透過「天空新聞」公開影片顯示武漢P4實驗室曾飼養蝙蝠。

馬克森即將在今年9月發表新書「武漢真相」（What Really Happened In Wuhan，暫譯）；書中將披露COVID-19起源的相關調查研究，並將提及上述文件和影片。（編輯：韋樞）1100628

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