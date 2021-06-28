羽球／左手怪才出征！陸奧運女單二號出爐　曾大賽勝小戴

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而對於最終選擇的結果，中國羽毛球協會主席張軍表示是根據隊員在以往國際賽場上的成績表現與奧運積分排名來決定。陳雨菲是大陸奪牌的希望自然不可能不進，因此剩下就是何冰嬌和王祉怡二選一。
世界第二的陳雨菲正處於體能、戰技各方面的巔峰，張軍直言「只要陳雨菲把握好她的特長，發揮好技戰術，我認為她有戰勝任何人的能力。但她沒有參加過奧運會，她的心態如何保持穩定，如何面對打落後球的情況等是對她最大的考驗。」
而女單第二號人選，最終是由何冰嬌勝出，張軍對此也解釋說前者狀態非常好，而且狀態好，在場上的移動速度、對球的專注度都比以前有提高。「她的左手打法很有特點，而且體能越來越好，速度也越來越快。希望在奧運會賽場上，她能帶給大家眼前一亮的表現。」
這兩位球員過去都有在大賽上擊敗過戴資穎的紀錄，何冰嬌生涯對小戴是2勝8負，不過其中一場就是在2018年世錦賽；至於陳雨菲對上小戴就更加劣勢了，生涯對戰成績以3勝15敗處於全面劣勢，但是最近7場他贏下了3場。
而中國大陸其他參賽球員包括：男單諶龍、石宇奇；男雙李俊慧/劉雨辰；女雙陳清晨/賈一凡、杜玥/李茵暉；混雙鄭思維/黃雅瓊、王懿律/黃東萍。