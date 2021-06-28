COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

羽球／左手怪才出征！陸奧運女單二號出爐　曾大賽勝小戴

▲中國陳雨菲。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國陳雨菲。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

2021-06-28 12:59:56｜2021-06-28 13:10:02

中國大陸羽球國家隊在成都舉行東京奧運模擬賽，期間也公布了出征東京奧運會的14人名單。而最備受關注的女單項目，最終「3選2」結果是由陳雨菲和何冰嬌兩位名將出征。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳雨菲和何冰嬌兩人常年待在女單前十名當中，入選奧運似乎沒有什麼好意外的，不過事實上由於加上21歲的小將王祉怡、他們有3人達到奧運積分排名世界前的標準，因此還是必須要斟酌誰才是最適合代表國家出征的球員。

而對於最終選擇的結果，中國羽毛球協會主席張軍表示是根據隊員在以往國際賽場上的成績表現與奧運積分排名來決定。陳雨菲是大陸奪牌的希望自然不可能不進，因此剩下就是何冰嬌和王祉怡二選一。

世界第二的陳雨菲正處於體能、戰技各方面的巔峰，張軍直言「只要陳雨菲把握好她的特長，發揮好技戰術，我認為她有戰勝任何人的能力。但她沒有參加過奧運會，她的心態如何保持穩定，如何面對打落後球的情況等是對她最大的考驗。」

而女單第二號人選，最終是由何冰嬌勝出，張軍對此也解釋說前者狀態非常好，而且狀態好，在場上的移動速度、對球的專注度都比以前有提高。「她的左手打法很有特點，而且體能越來越好，速度也越來越快。希望在奧運會賽場上，她能帶給大家眼前一亮的表現。」

這兩位球員過去都有在大賽上擊敗過戴資穎的紀錄，何冰嬌生涯對小戴是2勝8負，不過其中一場就是在2018年世錦賽；至於陳雨菲對上小戴就更加劣勢了，生涯對戰成績以3勝15敗處於全面劣勢，但是最近7場他贏下了3場。

而中國大陸其他參賽球員包括：男單諶龍、石宇奇；男雙李俊慧/劉雨辰；女雙陳清晨/賈一凡、杜玥/李茵暉；混雙鄭思維/黃雅瓊、王懿律/黃東萍。

▲大陸羽球好手何冰嬌。（圖／美聯社／達志影像）
▲大陸羽球好手何冰嬌。（圖／美聯社／達志影像）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
82.86%17.14%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6.19%93.81%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.05%34.95%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
33.5%66.5%
2021-06-25-2021-06-28
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀