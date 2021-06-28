NBA／曾批甜瓜得30分太執著　Billups如今將執教前隊友

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Billups當時表示Anthony醉心於得到30分，有時候對此的熱衷程度甚至超過了贏球，「砍下30分對他來說過於重要了。我會說過於重要是因為，有些比賽他取得了20、 22分而我們贏球了，他會生氣；但有時他攻下36分，而我們輸球了，他會在那裏，鼓勵每一位隊友。」
「他仍然有價值但已不在聯盟中的原因是他在精神上還不想作出退讓、並轉換心態這麼想：『OK，我會上陣並與替補陣容對抗，我會盡量幫助球隊。我知道我未必能終結比賽，但我只是想幫忙』他仍然未想得通。」Billups當時如此說道。
當時Anthony並未反駁此言論，但他認為說這個的時間有點不恰當，「對於他的言論(Billups)——如果不能砍30分，我會砍40分，砍50分——那是因為如果我不能得到這些分數，我感覺我沒有完成我的工作，因為這是屬於我的心態。這是我在得分上全力以赴的時刻。」
如今再次和Anthony合作，Billups也緩解的在節目上解釋道：「砍下30分曾對他意味著很多，但讓我們快進到現在，他還在聯盟是因為他仍然有價值。」
「他現心態上學會了讓步，他會說『好的，我會做你們的替補，我會努力幫助球隊贏球。我知道我可能不會終結比賽，但我只想做出貢獻。』他現在處於這樣的心態。」Billups最後如此說道。