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NBA／曾批甜瓜得30分太執著　Billups如今將執教前隊友

▲Chauncey Billups和Carmelo Anthony曾在同一支球隊效力。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chauncey Billups和Carmelo Anthony曾在同一支球隊效力。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

2021-06-28 13:42:25

今日稍早波特蘭拓荒者和Chauncey Billups達成協議，雙方簽下5年的教練合約。而在這個決定之後，除了Damian Lillard接下來的狀態引發關注，Carmelo Anthony的想法也讓人好奇。

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Melo過去和Billups在丹佛金塊合作過，2009年兩人攜手幫助球隊打進到西區決賽，有過一段美好時光。不過退役在擔任球評時，Billups曾發表過言論對當時沒有球隊要的Anthony落井下石，雖然後者當時沒表示什麼，但如今雙方再度合作，是否還能建立起良好的化學效應，值得觀察。

Billups當時表示Anthony醉心於得到30分，有時候對此的熱衷程度甚至超過了贏球，「砍下30分對他來說過於重要了。我會說過於重要是因為，有些比賽他取得了20、 22分而我們贏球了，他會生氣；但有時他攻下36分，而我們輸球了，他會在那裏，鼓勵每一位隊友。」

「他仍然有價值但已不在聯盟中的原因是他在精神上還不想作出退讓、並轉換心態這麼想：『OK，我會上陣並與替補陣容對抗，我會盡量幫助球隊。我知道我未必能終結比賽，但我只是想幫忙』他仍然未想得通。」Billups當時如此說道。

當時Anthony並未反駁此言論，但他認為說這個的時間有點不恰當，「對於他的言論(Billups)——如果不能砍30分，我會砍40分，砍50分——那是因為如果我不能得到這些分數，我感覺我沒有完成我的工作，因為這是屬於我的心態。這是我在得分上全力以赴的時刻。」

如今再次和Anthony合作，Billups也緩解的在節目上解釋道：「砍下30分曾對他意味著很多，但讓我們快進到現在，他還在聯盟是因為他仍然有價值。」

「他現心態上學會了讓步，他會說『好的，我會做你們的替補，我會努力幫助球隊贏球。我知道我可能不會終結比賽，但我只想做出貢獻。』他現在處於這樣的心態。」Billups最後如此說道。

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