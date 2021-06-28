疫情、東奧兩頭燒！小池百合子過勞病倒　將延長住院

日本東京都知事小池百合子22日晚間傳出因過勞住院的消息，23日更宣布暫時停止處理公務一週。東京都27日證實，小池百合子因為狀況尚未好轉，28日後也得持續住院治療。在小池百合子住院靜養的期間，由東京都副知事多羅光尾睦代為處理相關職務。





我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《產經新聞》報導，小池百合子因為處理新冠肺炎（COVID-19）疫情，以及東京奧運準備等相關公務，蠟燭兩頭燒，導致22日晚間過度疲勞住院，東京都也宣布，小池百合子將根據醫囑，停工1週進行療養。但27日晚間，東京都再度表示，因為小池百合子情況尚未好轉，28日後仍會繼續住院靜養，未來還得視情況才能決定出院時間。東京都表示，小池百合子住院單純是因為過勞，並非是治療或是檢查特定疾病。因為醫生叮囑必須多做休養，在住院期間的相關公務，將交由東京都副知事多羅光尾睦代為處理。





根據了解，小池百合子因疫情以及東京奧運事宜忙得焦頭爛額，就連週末都到都廳加班，在病倒前一週，身體健康就已經亮紅燈，幕僚更直言是因為「身體上的疲勞加上精神上的疲勞」。《共同社》報導指出，小池百合子22日當天出席會議時，一度無法發出聲音、說不出話，更在會後被媒體捕捉到呼吸不順、精神疲憊的樣子。





日本官房長官加藤勝信28日在記者會上表達慰問，表示「希望小池百合子好好靜養，早日回歸」。





隨著新冠肺炎疫情擴散，東京先前解除緊急事態宣言，直至7月11日為止都適用「蔓延防止重點等重點措施」。但27日新增386例確診，26日則新增534例確診，近日疫情又有回溫跡象。而東京奧運也預定於7月23日開幕。



